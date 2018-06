Les opérateurs suisses visent 200 millions de plus

Rien ne va plus. Les opposants à la nouvelle loi sur les jeux d’argent ont tout misé sur la censure sur Internet. À tort. Ils ont perdu leur chemise devant le peuple. Celui-ci a plébiscité le fait de réserver aux opérateurs suisses la haute main sur les futurs jeux digitaux. Ils ont dit oui à près de 73% à une loi qui autorise aussi les jeux de poker entre amis et exonère les gains de loto jusqu’à 1 million de francs (voir ci-contre).

Sur la carte de la Suisse, tout est limpide. Les 26 cantons et demi-cantons approuvent des deux mains la nouvelle législation. La Suisse romande, particulièrement attachée à la redistribution des recettes en faveur des associations publiques, est enthousiaste avec des scores supérieurs à 80%. Vaud, siège de la Loterie Romande (LoRo), se distingue à la première place avec un score «soviétique» de 88,3%. Genève monte sur la 3e marche du podium derrière Neuchâtel, avec près de 84% de oui.

«Nous sommes extrêmement satisfaits de ce résultat», réagit Jean-Luc Moner-Banet, directeur général de la LoRo. «Les Suisses veulent des jeux d’argent modernes, digitaux, organisés à but d’utilité publique, et qui offrent une protection contre la dépendance.» Sur les 250 millions de francs qui sont captés par les sociétés à l’étranger, combien les acteurs suisses comptent-ils en récupérer? «Les expériences faites à l’étranger montrent que 80% des joueurs reviennent et restent dans le secteur légal. Donc, on peut en tout cas récupérer 200 millions.»

Beat Vonlanthen, président de l’Association des maisons de jeu, mise beaucoup sur ces recettes nouvelles. «Les casinos, avec des gains en baisse, ont dû réduire de 40% leur contribution à l’AVS et à l’AI», relève le conseiller aux États (PDC/FR). Comme les casinos ne bénéficient pas du savoir-faire pour lancer des jeux en ligne performants, ils vont devoir s’associer à des acteurs étrangers. N’est-ce pas contradictoire avec la diabolisation de ces acteurs pendant la campagne? «Non. Nous avons fustigé des sociétés peu scrupuleuses basées à Malte ou à Gibraltar. Mais nous allons coopérer avec des sociétés étrangères qui ont une bonne réputation. Nous le faisons déjà pour les casinos physiques.»

«Une terrible erreur»

Chez les jeunesses de partis, qui ont lancé le référendum, on ne s’attendait pas à une telle claque. «La censure en ligne, c’est un thème qui reste abstrait pour les gens. Même les jeunes ne se sont pas mobilisés», constate Luzian Franzini, coprésident des Jeunes Verts suisses. Il regrette aussi que son allié, le comité bourgeois des jeunes, ait accepté de l’argent de l’étranger. «Ils ont perdu toute crédibilité.»

Michele Barone, vice-président des Jeunes PLR suisses, parle à ce propos d’une «terrible erreur de communication». Il estime cependant que les jeux étaient déjà faits. La suite avec cette loi? «Le marché noir va continuer. Tant mieux si les exploitants récupèrent 200 millions. Mais je n’en suis pas sûr. Une étude parlait plutôt de quelques dizaines de millions.»

Les deux opposants de gauche et de droite se retrouvent pour espérer que le blocage d’accès des sites de jeux étrangers ne soit pas un précédent dangereux. Comme pour la musique en ligne. La conseillère fédérale Simonetta Sommaruga a assuré qu’il n’en serait rien. «Il n’y aura pas de blocage pour les droits d’auteur. Les jeux d’argent sont un secteur particulier avec des risques de blanchiment, de fraude et de dépendance.» (TDG)