Les motards roulent «plus peinard» mais restent nombreux sur la route

Sur un parking d’Aigle, Antoine Lenweiter et Thibaud Rey affinent leur trajet du jour, carte routière en main. «On va sûrement partir du côté de Thoune par le col des Mosses», annoncent le Montreusien et le Villardou. Comme eux, les motards ont été très nombreux à s’offrir quelques virées sur les routes de montagne suisses ce week-end. Ce en dépit des appels répétés des autorités invitant à laisser la moto au garage. Thibaud, qui a déjà effectué plusieurs sorties ce printemps, confirme: «Il y a pas mal de motos sur les routes.»

Jeudi, à l’occasion de son point presse précédant ce week-end pascal, l’État-major cantonal de conduite rappelait que «le motard en termes de propagation du virus ne pose pas de souci particulier. La pratique de la moto n’est donc pas interdite. Mais s’agissant d’un sport à risque, le problème est celui des accidents et donc de l’occupation d’un lit en soins intensifs. Nous en appelons à la solidarité des motards pour limiter leurs déplacements.»

La consigne a-t-elle été entendue? Parqués au col des Mosses, le Lausannois Wendell Cardoso et le Veveysan Fabian Pletscher affirment en tout cas être conscients des risques. «On est sous notre casque, on ne risque pas d’être infectés. Quand on s’arrête, on fait attention à garder une distance entre nous. Et on roule beaucoup plus tranquille», explique Fabian. «On est trop vieux pour rouler vite, rigole Wendell. Je remarque que je sors moins: cette année, c’est ma deuxième virée. La première, c’était en Lavaux. J’ai croisé cent vélos pour vingt motos. Il y a quand même moins de motards sur les routes que les autres années.»

Un peu plus loin, un autre amateur de deux-roues est assis sur le parking du col, à côté de son engin. Ce Chablaisien qui ne nous révèle pas son nom concède: «Oui, je me sens un peu coupable de sortir. Mais je roule beaucoup plus peinard, plus dans un esprit balade.»

Deux Valaisans s’arrêtent à une cinquantaine de mètres. L’un d’eux, Olivier, réagit aux critiques visant les pilotes de moto: «Lorsque je lis certains articles, j’ai l’impression que notre but est de finir à l’hôpital. En ce qui me concerne, je préfère rentrer chez moi le soir», ironise le Montheysan. Son camarade de route, Dominique, ajoute: «Nous sommes conscients des risques. Sur les cols, par exemple, on reste à bonne distance les uns des autres, alors qu’habituellement, on a plus de contacts.» Un attroupement de cinq pilotes, plaques bernoises sur leurs bécanes, donne pourtant tort au Valaisan.

«Lâcher la pression»

Ce qui pousse ces motards à s’aventurer sur les routes en cette période délicate? Pour le Montheysan Dominique et Fabien Pletscher, la réponse est la même. «Je suis indépendant; j’ai dû arrêter mon activité et trouver un autre job pour joindre les deux bouts, raconte le Veveysan. La moto est ma passion et j’ai besoin de me vider la tête le week-end.» Le Valaisan travaille pour sa part comme blanchisseur dans un foyer pour personnes handicapées. «Il faut que je puisse relâcher la pression.»

Alors que les motocyclistes répondent à nos questions, plusieurs patrouilles de police franchissent le col. Les contrôles de vitesse et la présence accrus en ce week-end de Pâques «sur certains axes privilégiés par certains usagers» étaient annoncés. L’État-major cantonal de conduite salue l’attitude plutôt respectueuse des propriétaires de deux-roues: «Il y a des motards sur la route, mais nous ne constatons pas de comportements excessifs.»