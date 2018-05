Les mosquées pourront être financées par l'étranger

La surveillance des fondations n'est pas resserrée

Pas besoin de serrer la vis contre les fondations religieuses pour lutter contre le blanchiment d'argent et le terrorisme. Estimant les instruments proposés peu pertinents et refusant toute discrimination, le Conseil des Etats a enterré, par 34 voix contre 1 et 4 abstentions, une motion du National.