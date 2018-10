Les mineurs condamnés n'en tirent guère la leçon

«J'avais trouvé une place à La Poste… Mais je n’arrivais pas à me lever le matin… Ils ont arrêté après trois mois d’essai.» Alors il a replongé. Le jeune homme âgé de 22 ans à l’air gentil qui comparaît entre deux gendarmes devant le Tribunal correctionnel à Yverdon ne se fait guère d’illusions. Il sait que cette fois, ça va faire mal.

«Il n’a jamais cessé de récidiver, lance la procureure. Depuis l’âge de 12 ans, il a occupé la justice pénale sans qu’un juge ne puisse y mettre un frein.» Tête basse, l’intéressé répond aujourd’hui de deux vols avec violence commis en 2016 et 2017, à Épalinges puis à Yverdon.

Ce garçon avait été condamné en 2015 à 22 mois, dont 12 avec sursis, pour des faits similaires. Verdict: cette rechute qu’il promet être la dernière lui coûte 30 mois de prison comprenant la révocation du sursis. Avec en prime 8 ans d’expulsion de Suisse puisqu’il est étranger.

L’affaire est considérée comme emblématique de la difficulté sinon l’impuissance du système punitif et éducatif à remettre des délinquants dans le droit chemin. Il y en a bien d’autres.

«Les délinquants juvéniles ont presque cinq fois plus de risques d’être condamnés à l’âge adulte que les enfants ou les adolescents n’ayant jamais connu de démêlés avec la justice pénale des mineurs»

Quelques jours plus tôt, en correctionnelle à Lausanne. Un garçon de tout juste 20 ans est jugé pour avoir sauvagement agressé sans raison trois passagers dans le M1 avec trois comparses en septembre 2016. «Je vous dispense de la lecture de son casier», soupire le président du tribunal lors du prononcé public du jugement. Bien connu de la justice des mineurs, ce jeune, au RI depuis deux ans, objet d’une nouvelle enquête en cours, s’en sort avec 12 mois assortis d’un long sursis de 5 ans. «Si vous commettez des infractions dans ce délai de 5 ans, le juge pourra se poser la question de la révocation du sursis», souligne le magistrat à l’intéressé qui semble n’écouter que d’une oreille.

Facteurs de risque

Des cas particuliers à la généralité, quelle est la proportion de mineurs condamnés à nouveau à l’âge adulte? Une récente étude conduite au niveau suisse par la section criminalité et droit pénal de l’Office fédéral de la statistique s’est penchée sur les facteurs qui déterminent ce risque. Les auteurs ont analysé le parcours judiciaire de milliers de jeunes nés en 1992, Suisses ou détenteurs d’un permis C, qui ont été condamnés par un tribunal entre l’âge de 18 et 23 ans.

La période prise en compte s’étend de 1999 à 2015. Elle débute alors que l’âge de la majorité pénale des enfants était encore de 7 ans. Ce seuil est passé à 10 ans en 2007 avec l’entrée en vigueur du nouveau droit, sanctionnant par ailleurs plus sévèrement les mineurs de plus de 15 ans auteurs de graves infractions. Sont ainsi prises en compte ici des condamnations d’enfants de moins de 10 ans qui ne concerneraient désormais plus la justice pénale.

La conclusion globale de cette enquête est accablante. Les chercheurs observent sans surprise que les jugements prononcés durant la jeunesse influencent fortement la suite de la trajectoire délinquante. Mais ils ajoutent que «connaître un jugement pendant l’enfance ou l’adolescence impacte plus le risque d’être condamné à l’âge adulte qu’enchaîner les passages devant le juge des mineurs». Plus encore: «Les délinquants juvéniles ont presque cinq fois plus de risques d’être condamnés à l’âge adulte que les enfants ou les adolescents n’ayant jamais connu de démêlés avec la justice pénale des mineurs.» Ce constat diffère cependant largement en fonction des groupes de personnes et d’autres variables pris en considération.

Filles et garçons

Le sexe est la variable qui a le plus d’influence. D’une manière générale, les garçons ont presque six fois plus de risques que les filles d’être condamnés une fois adulte. Et parmi ceux qui ont été sanctionnés par le Tribunal des mineurs, être un garçon amène un risque de récidive à l’âge adulte presque quatre fois plus élevé qu’être une fille. En termes de nombre d’individus, ce constat est cependant à prendre avec précaution. Les garçons sont bien plus souvent condamnés par un Tribunal des mineurs que les filles. Ils représentent les trois quarts du nombre de jeunes jugés par cette autorité. Cela dit, 9% des jeunes filles récidivent à l’âge adulte, contre 32% des jeunes hommes.

Le rôle de l’âge

L’âge de la dernière condamnation par le Tribunal des mineurs est déterminant. Lorsque celle-ci est intervenue à l’encontre d’un enfant de moins de 16 ans, le taux de récidive à l’âge adulte est de 19%. Ce risque double presque s’il s’agit d’un jeune qui a été sanctionné pour la dernière fois alors qu’il était âgé entre 16 et 18 ans. Il s’agit cependant de tenir compte qu’à cet âge-là il y a davantage de délinquants juvéniles qui sont passés plusieurs fois devant le Tribunal des mineurs.

Fréquence des jugements

Le nombre de jugements qu’a connu un mineur joue bien sûr sur l’augmentation du risque de récidive à l’âge adulte. Mais pas comme on le croit. Un seul suffit. Il induit même davantage de risques de récidive que pour un mineur qui aurait enchaîné les passages devant la justice pénale. Les chercheurs relèvent en effet que «ce risque est «seulement» deux fois plus grand pour les enfants ou les adolescents ayant été jugés quatre fois ou plus que pour les personnes n’ayant été confrontées qu’une seule fois à la justice pénale des mineurs».

Nombre d’infractions

Un jugement peut sanctionner un nombre plus ou moins important d’infractions. Ce nombre a un impact significatif sur le taux de récidive à l’âge adulte. Celui-ci a été calculé, respectivement pour une, deux ou trois infractions, à 18%, 25%, 39% et 53%.

Types d’infractions

Certaines infractions sanctionnées par la justice des mineurs pèsent davantage que d’autres sur le risque de récidive à la majorité. Ainsi en est-il de celles commises contre l’autorité publique, particulièrement contre un fonctionnaire, qui induisent un risque de récidive à l’âge adulte quatre fois plus élevé. Viennent ensuite celles contre la liberté, par exemple les menaces. Quant aux atteintes à l’intégrité corporelle, le risque de recommencer entre 18 et 23 ans est deux fois plus grand qu’avec les jugements ne les concernant pas. À l’autre extrémité du classement figurent les infractions contre l’intégrité sexuelle et les faux dans les titres.

Enfin, en matière de circulation routière, le fait d’avoir été jugé pour au moins un crime ou un délit en tant que mineur fait plus que doubler le risque d’être condamné à nouveau à l’âge adulte.

De manière générale, l’étude observe que «19% des délinquants juvéniles toujours jugés pour le même type d’infraction ont été condamnés par la suite en tant qu’adulte, contre 40% chez ceux dont l’activité délinquante présentait une certaine diversité». Et s’agissant de la gravité des infractions, «commettre un délit plutôt qu’une contravention ne modifie pas significativement la probabilité d’une récidive à l’âge adulte». (TDG)