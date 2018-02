Les mille et un bébés de Lea von Bidder

Le cadre est tel qu’on se l’imagine pour une start-up. À une dizaine de minutes du centre de Zurich, dans un ancien quartier industriel, Lea von Bidder ouvre la porte d’Ava, jeune pousse spécialisée dans la mesure de la fertilité féminine. Un open space lumineux avec vue sur des pylônes électriques, où s’affaire une trentaine de personnes communiquant surtout en anglais. Dans un coin, l’inévitable baby-foot et une minitable de ping-pong.

La Zurichoise de 27 ans est arrivée le jour précédent de San Franscisco, où elle vit et préside l’antenne américaine de l’entreprise zurichoise. Elle se dit épuisée, mais ne montre aucun signe de fatigue, faisant de l’humour en nous menant dans un café situé au rez de l’immeuble. Elle parle vite. Ça tombe bien, elle n’a qu’une heure à nous consacrer avant son prochain rendez-vous.

Entrepreneuse distinguée

Lea von Bidder fait partie de cette génération de jeunes entrepreneurs qui se plaît à brûler les étapes. À 22 ans, elle avait déjà vécu sur trois continents. À 24 ans, elle avait fondé deux sociétés. Et, en fin d’année dernière, le magazine américain Forbes la nommait parmi ses «30 under 30» dans le domaine de la santé.

Ce prestigieux classement distingue les entrepreneurs âgés de moins de 30 ans qui comptent. «Je suis ravie! C’est rare que des Suisses figurent sur cette liste. Ça nous donne beaucoup de visibilité et de crédibilité.» On pourrait presque parler de consécration, si on ne sentait chez la Zurichoise l’envie d’aller beaucoup plus loin.

Fondée il y a quatre ans à Zurich, Ava fabrique et commercialise un bracelet connecté destiné en premier lieu aux femmes qui cherchent à tomber enceintes. Le dispositif – vendu 249 francs en ligne – collecte pendant le sommeil des millions de données sur la respiration, les pulsations ou la qualité du sommeil. Leur analyse permet de déterminer cinq fenêtres de fertilité avec 89% d’exactitude, selon une étude clinique menée à l’Hôpital de Zurich. L’été dernier, Ava fêtait sa première naissance. Elle se targue aujourd’hui d’avoir aidé à la conception de plus de 1000 bébés.

«Il y a un problème suisse»

Aux yeux de Lea von Bidder, ce sont autant de contributions à l’émancipation des femmes. «La santé reproductive en est une base essentielle, un premier pas vers la confiance en soi. Si on est préoccupée par son désir d’enfanter, on ne pourra pas viser l’excellence.»

Le discours de la responsable marketing d’Ava est empreint d’assurance. Bien rodé, il puise dans le lexique plein de promesses de la Silicon Valley. Mais on sent la sincérité de celle qui se revendique féministe, et l’enthousiasme qui l’anime dans son engagement en faveur de l’égalité homme femme. «Dans la Sillicon Valley, c’est un problème. Mais en Suisse encore plus, il suffit d’ouvrir un magazine économique pour s’en rendre compte.» Son travail de maturité portait sur l’instauration de quotas.

Aujourd’hui, elle dit sa fierté de travailler dans une société «women first». Si elle est la seule femme de l’équipe fondatrice, près de 60% des quelque 60 collaborateurs d’Ava sont de sexe féminin. Son modèle? Sheryl Sandberg, la directrice générale de Facebook.

«La santé reproductive en est une base essentielle, un premier pas vers la confiance en soi. Si on est préoccupée par son désir d’enfanter, on ne pourra pas viser l’excellence»

Originaire de Zumikon, commune zurichoise de près de 5000 âmes, Lea von Bidder sort du moule de l’Université de Saint-Gall. Elle s’imaginait rejoindre les rangs d’un grand cabinet de consulting – «c’est ce qu’on nous apprend là-bas», sourit-elle. Mais en 2013, deux semaines après avoir terminé son master – effectué aux États-Unis, en Chine et à Lyon –, elle s’envole pour l’Inde. Objectif: lancer avec une amie indienne une chocolaterie haut de gamme. «C’était un choix un peu fou, peut-être naïf, mais j’ai adoré et énormément appris.»

Lea von Bidder rentre en Suisse avec une idée fixe: fonder une start-up. Sans réseau après avoir passé plusieurs années à l’étranger, elle part à la recherche de «fondateurs». En quelques mois, elle finit par rencontrer ses actuels partenaires et fait sienne l’ambition de faire entrer la mesure de la fertilité dans le XXIe siècle. «Depuis un siècle, toutes les méthodes se basent sur la température, or c’est une valeur qui n’est pas fiable. Cela montre à quel point certains secteurs de la santé féminine, comme la fertilité ou la contraception, n’ont pas vécu de révolution technologique, par manque d’intérêt du secteur pharmaceutique. Et pourtant, le marché est énorme. Nous représentons 50% de la population.»

Un secteur à fort potentiel

Ava est aujourd’hui l’une des jeunes pousses les plus en vue dans le secteur en croissance des «femtech», celui des technologies centrées sur les besoins féminins. Installée depuis deux ans dans la Sillicon Valley, la volubile et dynamique Lea von Bidder se plaît dans un monde où tout va plus vite, entourée de startupeurs aussi précoces qu’elle. Mais l’avenir, elle et son mari le voient dans leur pays natal, où vivent les parents de la Zurichoise.

Ses ambitions futures? «L’important pour moi est de faire quelque chose qui me tient à cœur.» Cela ne devrait pas être compliqué pour celle, qui dit avoir «100 000 idées» par jour. S’engager sur le terrain politique en fait-il partie? «J’y réfléchis.» (TDG)