Les mères qui ont accouché en mars et avril paient la facture du confinement

La maternité est une magnifique aventure, mais elle met le corps d’une femme à rude épreuve et, suivant les circonstances, chez certaines plus que d’autres. Organes déplacés, hanches et bassin en vrac, cicatrisation difficile: pour permettre à ces femmes de récupérer, une couverture complète des soins est assurée par la LAMal pendant les cinquante-six jours qui suivent l’accouchement. Or les mères qui ont accouché aux mois de mars et d'avril se sont retrouvées devant des cabinets fermés par la crise sanitaire. Les assureurs, eux, ne veulent rien entendre: pas question de prolonger le délai de couverture.

Carole a par exemple accouché au CHUV début mars. «J’ai eu des complications et il a rapidement été convenu que des séances de physiothérapie étaient nécessaires, raconte la jeune maman. Ces séances étaient prévues à la mi-avril, que je n’ai évidemment pas pu faire. Résultat, je n’aurais qu’une séance prise en charge par l’assurance. Pareil pour le gynécologue: j’ai quand même eu droit à certains soins post-partum car ils ne pouvaient pas attendre, mais les autres, moins urgents, ont été reportés à juin.»

Modification de la LAMal nécessaire

Carole devra tout débourser de sa poche, vu qu’elle a une franchise à 2500 francs. «J’ai contacté mon assureur pour savoir si les délais étaient prolongés en vue de la situation exceptionnelle, mais on m’a simplement répondu non, sans autre justification.» La jeune mère a tout de même débuté son traitement, mais elle pense aux autres dont la situation financière difficile ne permettra pas de le faire.

La thématique a été abordée entre les assureurs et l’OFSP, avec la décision négative que l’on sait. Chez Santé Suisse, on explique qu’il s’agit avant tout d’une question de procédure. «Les assureurs maladie ont réagi rapidement à la crise du coronavirus et mis sur pied, en étroite collaboration avec l’OFSP, des solutions pragmatiques pour de nombreux acteurs du système de santé, souligne son porte-parole Christophe Kaempf. Ainsi, les femmes qui viennent d’avoir leur enfant peuvent par exemple recevoir des conseils par téléphone ou par vidéo de la part de leur sage-femme ou de leur physiothérapeute dans les cas urgents. Des solutions ont été apportées rapidement partout où cela était possible sans devoir passer par une modification de la loi sur l’assurance maladie. Une prolongation de libération de la participation aux coûts en cas de grossesse ou pour d’autres prestations aurait toutefois nécessité une modification de la LAMal.»

L'autre faîtière des assureurs, Curafutura, donne en substance la même réponse. «La non-participation aux coûts est fixée par la LAMal, qui ne donne pas de marge de manœuvre, explique son porte-parole Adrien Kay. Elle stipule qu’il n’y a pas de participation aux coûts à partir de la treizième semaine de grossesse et jusqu’à huit semaines après l’accouchement. Une modification de ces délais nécessiterait par conséquent une adaptation de la loi.»

«Manque de vision à long terme»

«Une mesure de prolongation du délai aurait pu être glissée dans l'une des ordonnances Covid, si vraiment il y avait volonté de leur part», rétorque Yannis Papadaniel, responsable santé de la Fédération romande des consommateurs (FRC). La FRC a réagi et envoyé une missive à l’OFSP afin que cette position soit revue. «Ce manque de souplesse est peu compréhensible, à l’heure où des aides et des subventions sont débloquées dans tous les domaines. Et ce d’autant plus qu’il ne s’agit pas pour les assureurs de faire des dépenses supplémentaires, puisqu’il s’agit d’une prestation à laquelle ces femmes ont droit. Ces coûts sont donc déjà inscrit dans leur ligne budgétaire, ils ne prennent aucun risque!»

Simon Zurich, vice-président de la section romande de la Fédération suisse des patients, appuie ces propos. «Cette décision est absurde et injuste. Elle dénote d’une vision à court terme. On sait que le manque de prise en charge des soins post-partum peut engendrer des conséquences bien plus graves pour la santé dans les mois, voire les années qui suivent, souligne-t-il. Cela engendrera également une prise en charge bien plus coûteuse. Le message donné aux patientes est donc celui-ci: soit vous déboursez de votre poche pour vous faire soigner - ce qui n’est pas rien, 65% des frais de santé reviennent déjà aux patients -, soit vous vous exposez à des conséquences graves pour votre santé.»

Interpellation déposée

Au niveau politique, la conseillère nationale Léonore Porchet (Verts/VD) a également réagi en déposant une interpellation mardi abordant diverses questions relatives à la santé sexuelle, dont l’absence d’adaptation de la prise en charge des femmes ayant accouché aux mesures liées au Covid-19. «Je demande au Conseil fédéral ce qu’il compte faire à ce sujet», explique l’élue. Les questions de santé sexuelle sont-elles les grandes oubliées de la crise? «C’est toujours le cas!» répond celle qui a déposé plusieurs objets réclamant que les questions de genre soient mieux intégrées à la politique de la santé.