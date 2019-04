Les meilleurs poissons de ces dix dernières années

2017: du vin par les airs Vous souhaitez vous faire livrer une caisse de bouteilles de vin au 8e étage ou dans votre chalet inaccessible par la route? Vous en avez rêvé, une coopérative vinicole valaisanne l'a fait en employant des drones pour ses livraisons. La nouvelle parue dans «Le Nouvelliste» a eu un retentissement considérable puisque le site de l'entreprise de vin a reçu près de 4000 visites en une heure et une centaine d'intéressés ont même fait le déplacement au siège. Manque de bol, ils n'y ont trouvé qu'un drone transportant un gros poisson.

2016: amiante à l'opéra C'est la panique à Genève. Le Grand Théâtre, en rénovation, est pollué à l'amiante, révèle la «Tribune de Genève». Cela entraîne une explosion du budget destiné aux travaux. Un problème «insurmontable» pour la Ville de Genève et le magistrat Rémy Pagani. De généreux investisseurs chinois se sont donc proposés pour racheter les lieux. Ils imaginent démolir la salle et la scène pour créer une cour autour de laquelle serait créés des lofts de luxe. Ils sont aussi prêts à financer la construction d'un parking sous la place Neuve attenante à l'édifice. La Ville se dit conquise. En réalité, la suite des événements a été bien moins audacieuse. Le Grand Théâtre, qui n'avait pas d'amiante, a rouvert il y a 10 jours avec un ballet et non des locataires.

2016: rire c'est bon pour la santé. Saison 1 Coqueluche du Petit journal, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann fera l'objet d'une minisérie politique en cinq épisode par Canal+, annonce «Le Matin». Elle doit se nommer «Riez!» Le président de la Confédération de l'époque sera incarné par l'acteur suisse Patrick Lapp. Ce dernier sera accompagné par Vincent Lindon et Benoît Delépine (Michael Keal de Groland), qui joueront les conseillers du ministre. Point de série évidemment et Johann Schneider-Ammann rit depuis décembre dernier en dehors du Conseil fédéral.

2015: 1515 en 1513 La bataille de Marignan a eu lieu deux ans plus tôt que nous le pensions. Le 15-15 de la défaite est à oublier puisque la sévère rouste se serait déroulée en 1513, rapporte le «Tages-Anzeiger». La découverte a été réalisée par des chercheurs des Universités de Zurich et de Milan. Ils se sont basés sur une toute nouvelle méthode de datation des ossements pour rectifier la date. La cérémonie de commémoration qui doit se tenir cinq mois plus tard est annulée. Élèves et enseignants n'ont évidemment pas eu à jeter leurs livres d'histoire.

2014: Paléo en France La commune de Nyon (VD) pleure des torrents de larmes à faire frémir un festivalier botté. Après sa 40e édition, le Paléo va traverser la frontière française pour s'installer en 2016 à Divonne, annonce le quotidien «La Côte». Les organisateurs estiment que la plaine de l'Asse s'urbanise trop. Le fondateur du festival Daniel Rossellat évoque aussi des tracasseries administratives. «Nous ne serons plus contraints de prélever l'impôt à la source aux artistes français», se réjouit-il. The Cure sera notamment au programme de la 44e édition nyonnaise, a dévoilé ce même Daniel Rossellat mardi dernier.

2013: les JO en Valais Un improbable projet baptisé «Valais 2026» a été créé pour accueillir les Jeux Olympiques d'hiver, selon le site de la «NZZ». La candidature du canton alpin a de plus grandes chances d'aboutir que celle des Grisons car les Valaisans sont plus enclins à faire la fête, analysent nos confrères. Autre avantage: les montagnes y sont plus hautes. Signe que le projet est bien avancé, le porte-drapeau a déjà été choisi en la personne d'Oskar Freysinger, alors conseiller d'Etat. Décidément improbable, la candidature, réelle, de Sion 2026 a été tuée dans les urnes valaisannes en juin dernier.

2012: vignette forêt La Confédération a trouvé un moyen ingénieux pour financer l'entretien des espaces naturels. Les promeneurs devront acheter une vignette coûtant 100fr. pour avoir le droit d'aller en forêt, relaie «Le Matin Dimanche». Sur le modèle de celle existant pour les autoroutes, cette «vignette nature» verte et ornée d'un sapin devra être collée sur son sac à dos, sa jaquette ou sa casquette. Des amendes seront infligées aux resquilleurs. Les milieux de la rando sont en colère. Aucun agent déguisé en buisson n'a encore été aperçu dans les bois de Jorat, selon nos informations.

2011: des montagnes pas chrétiennes Vudalla en Gruyère, Allalin en Valais. Ces noms de montagne font bondir l'UDC. Le parti agrarien s'emporte contre ces appellations qui heurteraient sa sensibilité chrétienne. «Vudalla, ça évoque quand même trop Allah», explique ainsi le conseiller national fribourgeois Jean-François Rime dans les colonnes de «La Liberté». Avec Oskar Freysinger, ils veulent des noms qui renoueraient avec les origines chrétiennes des lieux. Oskar Freysinger n'a jamais rejoint Bulle avec sa guitare pour soutenir son collègue.

2010: Shakespeare français Les anglais ont de quoi en perdre leur latin. William Shakespeare est Français! Un expert explique sur les ondes de la BBC que la mère du célèbre dramaturge, Mary Arden, s'appellait en réalité Mary Ardennes. «Bien entendu, nous avons Racine et Molière, mais nous allons faire de la place pour lui dans notre Panthéon national des grands auteurs», a réagit Jack Lang. L'ancien ministre français de la Culture a bien joué le jeu et Guillaume Secouelalance est bien resté anglais.

2009: Angela Merkel bientôt maman La chancelière allemande attend un heureux événement! Les auditeurs de la radio allemande FFH en ont été les premiers informés. C'est une vraie prouesse médicale car Angela Merkel était âgée de 54 ans à ce moment. L'information entraîne de nombreuses questions: comment va-t-elle réussir à concilier maternité et pouvoir? Qui est le père du bébé? Spoiler: il ne s'est rien passé et Angela Merkel est toujours chancelière.

Bonus: l'arbre à spaghettis tessinois Un reportage de la BBC a dévoilé en 1957 le secret de la fabrication des spaghettis. Le film montre des paysannes du Tessin qui cueillent les pâtes dans des arbres. Elles les font ensuite sécher au soleil avant de pouvoir les préparer. Le documentaire a rencontré un grand succès et des centaines de téléspectateurs se sont renseignés sur la manière de se procurer un arbre à spaghettis. Le site hoaxes.org l'a élu meilleur poisson d'avril de tous les temps.

(24 heures)