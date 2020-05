Les marchés à la ferme vont-ils vivre au-delà du confinement?

Pris de court par la fermeture des marchés en ville, certains maraîchers ont réagi en organisant leurs ventes directement depuis leur exploitation. Si la tendance existait déjà, le confinement imposé par le coronavirus a accéléré les choses. Pour les producteurs, le surcroît de travail engendré par cette nouvelle organisation en valait la peine. Grâce à une météo très favorable, la clientèle ne s’est pas fait prier pour aller les trouver à la campagne pour remplir ses paniers de denrées fraîches. Pour certains, le succès est tel qu’ils songent à prolonger l’expérience. Mais la grande incertitude reste de savoir si les clients continueront à venir après la crise.

Pas le temps d’avertir

«Ça a tourné de mieux en mieux», se réjouit Léonard Capt, au Mont-sur-Lausanne. Comme pour d’autres, il lui a fallu quelques jours, à la mi-mars, pour retomber dans ses bottes. «Lors de notre dernier marché du samedi, à Lausanne, on ne savait pas que ce serait le dernier et on n’a rien pu communiquer à nos clients.» Alors il a fallu vider la grange pour y étaler le stand dressé habituellement à Saint-Laurent.

Si le producteur se réjouit d’y retourner, il songe à prolonger ce nouveau marché provoqué par le coronavirus. C’est que, avec un peu moins de personnel, il y vend presque autant de marchandise qu’en deux matinées à Lausanne. Et si le nombre de clients n’est pas aussi important qu’en ville, cette période a voulu que les gens achètent davantage.

«Malgré la disparition des foires, qui comptaient beaucoup pour nous, on est en train de rattraper la saison»

La situation est comparable chez Fernand Henny, qui vend surtout des pommes et leurs produits dérivés. «Ça paraissait compliqué de tenir un marché dans notre exploitation», dit-il. Mais la commune compte un bon nombre de professionnels et la solidarité s’est mise en route. Pour que chaque exploitant puisse ouvrir son stand à la maison, les marchandises se vendent d’abord entre professionnels, avant d’aboutir sur les étals: nul besoin donc de courir l’ensemble des exploitations pour faire ses courses. «Malgré la disparition des foires, qui comptaient beaucoup pour nous, on est en train de rattraper la saison», assure Fernand Henny.

Du côté des consommateurs, le sourire est le même. L’occasion d’une balade à la campagne pour faire ses courses était trop belle. Reviendront-ils après avoir retrouvé leurs habitudes? «Ce confinement a eu des effets très positifs, mais le gros problème, ce sera le temps que cela prendra de venir jusqu’ici», confie Sarah Chapuis.

Jean-Rémy Chevalley pratique la vente directe depuis 1993. Sa clientèle est fidèle. (Photo: Chantal Dervey)

Pour d’autres, la découverte est telle qu’ils estiment que le jeu en vaut la chandelle. «On a l’impression que les prix sont inférieurs à ceux du marché en ville, témoignent Giulia et Catherine. Nous avons pris conscience de l’importance de faire les courses à proximité et même si ça prend un peu plus de temps, on va se réorganiser.»

Habitudes durables?

Du côté de l’Union suisse des paysans, on ne se fait pas d’illusion: ces nouvelles habitudes disparaîtront avec le retour à la vie d’avant. «La vente directe concerne 5% des denrées alimentaires vendues en Suisse. Si cette période permet de passer durablement à 8%, ce sera déjà très heureux», dit Francis Egger, vice-directeur de l’USP.

La météo maussade de ces derniers jours et une première étape de déconfinement semblent confirmer les prévisions. Parmi les producteurs interrogés, certains notent le ralentissement des visiteurs, d’autres pas encore. Mais l’ambiance a déjà bien changé: les cyclistes ont déjà cédé le pas aux automobilistes.