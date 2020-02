Les «maîtres des opioïdes» embarrassent Gstaad

Des dizaines de milliers de morts aux Etats-Unis

Purdue Pharma a commercialisé l’oxycontin, un opioïde, en 1995. Elle a mené une intense campagne de marketing auprès des médecins pour les encourager à le prescrire. Or, les opioïdes créent une dépendance et représentent une part importante des quelque 70 000 morts par overdose que connaissent chaque année lesEtats-Unis. Outre-Atlantique, quelque 400 000 personnes seraient mortes entre 1999 et 2017.



Suite à cette crise sanitaire, des villes, des comtés et des Etats américains ont lancé des poursuites judiciaires contre Purdue Pharma et la famille Sackler. Selon l’agence Reuters, plus de 2600 plaintes ont été déposées. Le groupe est accusé d’avoir créé la demande en cherchant à convaincre les médecins que son médicament ne créait pas de dépendance.



En septembre, Purdue Pharma s’est mise en faillite. Dans un accord passé notamment avec 24 procureurs d’Etat, les Sackler se sont alors engagés à transférer leurs actifs à une entité au bénéfice des plaignants et de la population américaine. Le but? Dégager quelque 10 milliards de dollars pour lutter contre la crise des opioïdes, en échange de l’abandon des poursuites. La famille Sackler a aussi annoncé qu’elle renonçait au contrôle de la firme et verserait, à titre privé, au moins trois milliards de dollars. Certains plaignants n’ont pas accepté la proposition. L’entreprise et la famille nient les faits reprochés.



Si les ventes d’oxycontin ont chuté ces dernières années aux Etats-Unis, Purdue Pharma aurait créé un réseau d’entreprises pour le promouvoir dans d’autres régions du monde via sa filiale internationale Mundipharma. Le «Los Angeles Times» révélait à fin 2016 que celle-ci avait financé des séminaires de promotion des opiacés auprès des médecins dans d’autres pays, notamment le Brésil et la Chine.



Les opioïdes sont des molécules synthétiques produites pour lutter contre la douleur. Outre l’oxycontin, le fentanyl est connu. Aux Etats-Unis, les opioïdes sont devenus la première cause de mortalité évitable avant cinquante ans, devant les accidents de la route et les décès par arme à feu. La crise a touché en particulier les Blancs pauvres, dans des régions marquées par les difficultés économiques. Losqu’elle a éclaté, certains patients dépendants qui ne recevaient plus d’ordonnance se sont tournés vers le marché noir, ce qui a fait exploser les overdoses mortelles.



Selon les experts, la situation est différente dans notre pays, qui a mis des filets de sécurité pour soutenir les personnes dépendantes. Il a notamment développé les traitements de substitution à la méthadone ou à l’héroïne médicales. Certains Etats américains ont au contraire misé sur la répression lorsque la crise des opioïdes a été reconnue. C.Z.