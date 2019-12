Les loyers ont tendance à baisser en Suisse

Les loyers sont restés quasiment stables en Suisse en novembre, lâchant 0,1% par rapport au mois précédent. La tendance à long terme reste toutefois favorable aux personnes à la recherche d'un logement, avec un repli de 0,7% des loyers proposés sur les douze derniers mois.

La situation est contrastée selon les régions, ont indiqué mardi ImmoScout24 et l'entreprise de conseil immobilier Cifi qui publient le Swiss Real Estate Offer Index. Alors que les loyers proposés ont accusé une légère baisse dans le Mittelland (-0,3%), dans la Suisse du Nord-Ouest (-0,3%) et au Tessin (-0,3%), ils ont légèrement progressé dans la région lémanique (+0,2%) et en Suisse centrale (+0,2%). La Suisse orientale affiche même une hausse plus prononcée (+0,8%).

Une votation populaire pourrait changer la donne sur le marché de la location. Le 9 février 2020, le peuple suisse doit en effet se prononcer sur l'initiative «Davantage de logements abordables». Le projet vise à ce qu'au moins 10% des appartements construits appartiennent à des coopératives de construction de logements.

Il faut des poches bien remplies

Les terrains nécessaires devront être acquis par le biais de droits de préemption pour les cantons et les communes. L'initiative est rejetée par le Conseil fédéral et le Parlement, qui privilégient comme contre-proposition une hausse de la dotation du fonds existant pour les bailleurs de logements d'utilité publique.

«Indépendamment de l'issue de la votation, la décision devrait marquer la politique suisse de construction de logements et le marché immobilier pendant les années à venir», a estimé Martin Waeber, directeur d'ImmoScout24.

Pour accéder à la propriété, les poches doivent être bien remplies, le prix des maisons individuelles (+0,1%) et des appartements en copropriété (-0,1%) restant à des niveaux élevés. Sur les douze derniers mois, une tendance à la hausse se profile, aussi bien pour les maisons (+0,4%) que pour les appartements (+1,4%).

La demande de logements en propriété par étage devrait particulièrement s'accélérer, car les acheteurs font de plus en plus l'acquisition d'appartements pour les louer. Actuellement, le prix du mètre carré exigé dans les annonces d'appartements en copropriété s'élève à environ 7100 francs à l'échelle de la Suisse et à 6295 francs pour les maisons individuelles. (ats/nxp)