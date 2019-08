Les lacs se mettent aux bateaux électriques

La transition énergétique se déroule également sur les lacs suisses. Plusieurs bateaux électriques sont présentés cette fin de semaine à Genève et Zurich afin de convaincre le public des vertus des navires qui ne polluent pas.

L'initiative vient de l'Association suisse pour le bateau zéro émission, récemment créée à Genève. «Notre objectif consiste à promouvoir la transition de bateaux à essence thermique vers des bateaux à zéro émission, qu'ils soient électriques, solaires ou à hydrogène», explique la présidente de l'association, Sue Putallaz, interrogée par Keystone-ATS.

Des prix accessibles

Les bateaux propres sont rares actuellement sur les lacs suisses. Dans le canton de Vaud par exemple, sur les quelque 13'000 embarcations disposant d'un moteur recensées en 2018, elles étaient moins de 400 à bénéficier d'un moteur électrique.

La situation est toutefois en train d'évoluer, estime Sue Putallaz. «La technologie est désormais mature. Nous voulons donc montrer aux utilisateurs les bateaux qui existent sur le marché, tout en répondant à leurs questions et en leur permettant de faire des tests», explique-t-elle. Ces démonstrations ont eu lieu mercredi et jeudi à Genève et se poursuivront jusqu'à dimanche à Zurich.

Interrogée sur le prix de ces nouvelles embarcations, Sue Putallaz ne voit pas de différence par rapport aux bateaux à moteur thermique. «Cela dépend du modèle. Il y en a pour toutes les bourses, du haut de gamme au plus abordable», affirme-t-elle.

Emissions de CO2 réduites de 98%

Elle ajoute qu'un moteur électrique permet à son utilisateur de faire «d'importantes économies» en matière de consommation d'énergie, tout en ayant «la même sensation de vitesse». Silencieux, ces nouveaux bateaux peuvent aussi naviguer dans des zones interdites aux moteurs thermiques, permettant d'observer la faune de près, poursuit Sue Putallaz.

Le principal avantage d'un bateau électrique demeure néanmoins l'aspect écologique. Selon les calculs de l'Association suisse pour le bateau zéro émission, l'usage d'une motorisation électrique sur la flotte en Suisse permettrait de diminuer de 98% les émissions de CO2, pour autant que l'électricité soit d'origine renouvelable.

L'Association ajoute que les bateaux des sociétés de navigation de Suisse émettent actuellement plus de 90'000 tonnes de CO2 par année, soit l'équivalent de 6500 ménages. Les émissions sont équivalentes pour les bateaux de plaisance. (ats/nxp)