Les jeunes Romands vont faire grève pour le climat

La grève du climat prend de l’ampleur et gagne la Suisse romande. Le 22 décembre, des milliers de jeunes Alémaniques avaient fait grève outre-Sarine. Combien seront-ils à ne pas aller à l’école le 18 janvier prochain à l’occasion de la première grève climatique nationale? Ce vendredi-là, les étudiants de tout le pays sont appelés à sécher les cours pour réclamer des mesures urgentes contre le réchauffement de la planète.

Sur les réseaux sociaux, des centaines d’élèves vaudois et genevois ont déjà indiqué leur intention de battre le pavé dans les rues de Lausanne et de Genève. «Rien ne sert d’étudier si notre avenir et celui de la planète sur laquelle nous vivons n’est pas assuré!» clament les organisateurs sur Facebook. Les participants entendent dire leur mécontentement et l’urgence d’agir. Ils dénoncent les «politiques fainéantes et aveugles» des autorités suisses et internationales en matière climatique.

La première grève pour le climat de Suisse avait réuni quelques centaines d’élèves Zurichois le 14 décembre, quelques jours après le rejet par le Conseil national de la loi sur le Co2. Elle avait été organisée dans le sillage d’une manifestation similaire en Australie. Les grévistes ont aussi comme source d’inspiration Greta Thunberg, cette Suédoise de 16 ans devenue le visage de toute une génération dans la lutte contre le réchauffement climatique. Depuis plusieurs mois, elle fait grève chaque vendredi devant le parlement suédois.

Organisation sur les réseaux

Le mouvement étudiant se décrit comme autonome, horizontal et indépendant de tout parti et organisation. C’est sur les réseaux sociaux et dans des groupes WhatsApp que s’organisent notamment les actions. Selon Martin Schwab, un des participants, les Villes de Lausanne et de Genève ont déjà donné leur aval à la tenue des défilés. Il s’agit de manifestations «pacifiques», rappelle-t-il.

Au sein des établissements scolaires, les positions varient en fonction des enseignants. Certains se montreraient encourageants, d’autres moins, relate-t-il. Président du Syndicat des enseignants romands, Samuel Rohrbach soutient à titre privé la démarche étudiante. «Que des jeunes prennent la parole sur notre futur est louable», dit-il. (TDG)