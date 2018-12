Les hôtels suisses sont-ils vraiment trop chers?

Les classements de «Forbes» et autres magazines économiques rappellent régulièrement que la Suisse reste un îlot de cherté en matière de tourisme. L’an dernier, Business Insider classait Zurich en tête des villes les plus coûteuses pour ses visiteurs (211 fr. pour une soirée à deux), devant New York, Copenhague ou Londres.

Et en cette période de Fêtes, mieux vaut avoir un porte-monnaie bien garni pour séjourner en Suisse romande: dans un quatre ou cinq-étoiles de Lausanne ou de la Riviera, il faut compter entre 150 et 410 fr. par nuit en chambre double, selon les offres disponibles sur booking.com. À Villars, la proximité des pistes rime avec des tarifs allant de 200 à près de 1000 francs.

Grassement payés, les hôteliers? Alors que nombre d’entre eux disent peiner à tourner et surtout à investir pour rénover leur établissement, plusieurs directeurs ont accepté de décortiquer leurs tarifs.

Une notion subjective

À l’Hôtel Les Sources, trois-étoiles des Diablerets, Patrick Grobéty estime que «les gens ont tous une idée différente de la notion de cherté. Pour la même chambre, j’ai entendu un client me dire que nous étions bon marché et le suivant que nous étions trop cher. Objectivement, le prix d’un trois-étoiles dans les Alpes vaudoises est identique à celui pratiqué dans les Alpes françaises, mais certes plus élevé de 10 à 15% qu’en Autriche.» Le directeur de l’Association romande des hôteliers (VD, FR, NE, JU), Alain Becker, abonde: «Hormis à Zurich ou Genève, on est dans des gammes de prix très similaires. En revanche, les charges sont bien plus élevées en Suisse.»

Directrice du cinq-étoiles Mirador Resort & Spa au Mont-Pèlerin, Yvette Thuering confirme: «La plupart du temps, les gens ne comparent pas une pomme avec une pomme. Dans un palace, les exigences sont élevées et les clients s’attendent à retrouver en Suisse ce qu’ils ont vécu à Bangkok ou Pékin. Or, ce n’est pas comparable.»

Des salaires élevés

En cause, d’abord, des charges salariales bien plus élevées, surtout depuis l’introduction d’une nouvelle convention collective de travail l’an dernier. Yvette Thuering estime qu’elles représentent plus de 50% de son budget. Difficile pour les palaces suisses de régater lorsque l’on sait que le salaire moyen (4100 fr.) est 2,5 fois plus élevé qu’en Autriche et 25 fois plus qu’en Thaïlande.

Pour diminuer leur masse salariale, les hôteliers pratiquent une gestion serrée des effectifs, en limitant le personnel à certaines heures, voire en renonçant à des prestations. Le Mirador totalise 72 équivalents plein-temps pour 63 chambres, soit 1,1 employé par chambre. «Dans l’hôtellerie haut de gamme, la norme est plutôt de 1,4, indique la directrice. On doit sans cesse être inventif. Mais tout en restant attentif à ce que la qualité de l’accueil n’en souffre pas.»

Dans la branche, le nombre de postes a diminué ces dernières décennies. De quoi expliquer la perte de qualité, parfois constatée en Suisse? Dominique Dietrich, directeur de l’Eurotel Victoria à Villars nuance: «Le développement des outils informatiques facilite le travail. Il suffit d’une personne à la réception, là où il en fallait trois. Il est réducteur de dire que parce qu’il y a deux employés par chambre dans un hôtel de Bangkok, l’accueil y est meilleur. Les établissements suisses travaillent avec des collaborateurs fidèles à qui on peut transmettre une culture de l’hospitalité.»

Mais pour serrer les dépenses, les patrons d’hôtels familiaux paient souvent de leur personne. «On a diminué le nombre d’employés de 10 à 20%, estime Patrick Grobéty. Pour compenser, ma femme et moi faisons du 7 sur 7 une bonne partie de la saison. Ce n’est pas toujours agréable, mais c’est nécessaire.»

Marchandises à la hausse

Si les salaires suisses sont plus élevés, le prix des matières premières l’est également. «C’est paradoxal: les paysans gagnent de moins en moins leur vie, mais, à l’autre bout de la chaîne, nous payons nos marchandises de plus en plus cher», déplore Dominique Dietrich. Dans le secteur «food & beverage», les marges ont fondu. Au Chalet RoyAlp & Spa, à Villars, ce département représente 35% des rentrées. «Mais je constate que dans beaucoup d’hôtels, les restaurants tournent tout juste, voire à perte», réagit Alain Becker. Le rendement varie fortement selon le standing: «Un cinq-étoiles doit forcément compter deux restaurants; il faut du personnel presque en continu… Plus l’offre est importante, plus les frais seront élevés.»

Là encore, les hôteliers rationalisent, par exemple en sous-traitant certaines prestations, comme le nettoyage de la lingerie. Patrick Grobéty dépense 10 à 12 fr. par chambre pour ce service. «Mais dans les destinations touristiques, les séjours deviennent plus courts; on change plus régulièrement de draps, ce qui a un coût.»

S’ajoutent encore toutes les charges fixes – hypothèques, assurances, frais de chauffage ou d’électricité… «Qui varient fortement en fonction de la situation géographique, relève Sandra Crettenand, directrice ventes et marketing au Chalet RoyAlp. Un hôtel de montagne implique des charges plus conséquentes au niveau du chauffage, de la maintenance, etc. Et plus vous montez en gamme avec vos prestations, plus elles augmentent vos frais fixes. Nous avons par exemple dû installer la fibre optique pour que nos hôtes aient un accès gratuit à internet à très haut débit pour améliorer l’accès et la qualité de la VOD [ndlr: vidéo à la demande].»

Marges insuffisantes

Dans son calcul détaillé des charges qui lui incombent (voir infographie), Yvette Thuering dégage bon an mal an un gain à première vue plutôt généreux de 41%. La directrice du palace tord le cou à cette impression: «Cette marge doit permettre de payer tout ce qui va autour des chambres: le personnel des restaurants, le chauffage, l’entretien du reste de l’hôtel, la piscine, le spa…» Et surtout couvrir les frais d’entretien qui permettent à un hôtel de rester attractif. «Ce qui est toujours plus difficile, avec des normes - par exemple incendies - toujours plus strictes», précise Patrick Grobéty. Ce qui est vrai pour les hôtels familiaux l’est tout autant pour les palaces: «Les critères imposés par Hôtellerie Suisse pour la certification cinq étoiles sont nombreux et relativement contraignants», souligne Sandra Crettenand. À titre d’exemple, le Mirador a dépensé la bagatelle de 1,4 million l’an dernier pour rénover son grand salon.

«Idéalement, il faudrait une marge de plus de 50% pour qu’un hôtel dégage assez de cash-flow pour réinvestir, confirme Alain Becker. Or, on constate que la grande majorité des établissements n’atteint pas ces rendements. Les banques sont frileuses lorsqu’il s’agit de prêter aux hôteliers qui ont de plus en plus de mal à garder leur outil de travail au goût du jour.»

