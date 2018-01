Les hôpitaux suisses n’ont pas informé les patients

En 2011, Swissmedic informe les pharmaciens des hôpitaux suisses qu’Alkopharma leur a vendu un anticancéreux périmé qui doit être retiré du marché. Les quelque 2000 flacons périmés ne contiennent probablement plus la dose de principe actif attendue. L’enquête de Swissmedic montre que, dans la plupart des grands hôpitaux du pays, des doses périmées ont été administrées à des patients souffrant de cancers graves. Pourtant, jusqu’à aujourd’hui, ces malades n’ont pas été mis au courant du fait qu’ils ont reçu des médicaments dont l’efficacité était possiblement réduite, alors même qu’il existe une obligation d’informer les patients.

Dans tout le pays

L’Hôpital de Bellinzone (TI) a reconnu cette semaine que trois patients ont reçu du Thiotepa périmé et qu’ils n’en avaient pas été informés. «Cela n’avait pas de conséquence sur le tableau clinique des malades», explique l’hôpital. Mais aujourd’hui, il a contacté les patients ou leurs familles pour les inviter à une réunion «afin de répondre à leurs questions et lever leurs doutes».

L’Hôpital de l’Île (BE) a soigné 23 patients avec cet anticancéreux et l’oncologue responsable a été interrogé par Swissmedic au cours de l’enquête, afin de déterminer si ce problème avait eu des conséquences sur les traitements. C’est l’hôpital suisse qui a reçu le plus de flacons périmés mais il ne le leur a pas dit non plus. «Il s’agissait d’un simple rappel de lots comme cela arrive souvent», argumente l’hôpital. «Aujourd’hui nous sommes face à une situation nouvelle.» Les révélations médiatiques ont conduit des parents à demander des informations, d’une part. D’autre part, elles ont jeté le doute sur l’impact que ce traitement périmé pourrait avoir eu sur la santé des patients. L’hôpital va donc les contacter dès que Swissmedic lui aura donné des précisions supplémentaires.

Les HUG à Genève ont administré deux doses de Thiotepa périmé à un enfant malade. Ce dernier est aujourd’hui adulte mais l’hôpital refuse de dire s’il a parlé avec lui de ce problème. «Nous ne communiquons jamais sur des situations particulières concernant nos patients», répond la porte-parole des HUG, alors que l’hôpital a déjà donné plusieurs informations dans cette affaire.

Au CHUV, enfin, une patiente «a reçu ce médicament en septembre 2011, soit quelques semaines avant la demande de retrait du Thiotepa par Swissmedic», explique sa porte-parole. «Elle était atteinte d’une maladie qui s’est avérée résistante à tout traitement et elle n’a pas pu être informée; elle est décédée rapidement début 2012», précise-t-elle. La famille n’a pas non plus été contactée parce que «le médicament périmé ne pouvait être incriminé».

Obligation d’informer

Il existe pourtant une obligation d’informer. À Berne, le pharmacien cantonal, Samuel Steiner, rappelle que les obligations professionnelles des médecins exigent de garantir les droits du patient. «En ce sens, il faut les informer. Mais cela devait se faire au moment où Swissmedic a retiré les lots dans les pharmacies des hôpitaux.» Jacques-André Romand, médecin cantonal genevois, affirme que «la règle a toujours été d’annoncer systématiquement aux patients s’il y avait des problèmes de conformité d’un traitement».

Le médecin cantonal vaudois, Karim Boubaker, est plus nuancé: «Le principe premier, c’est le devoir d’information. Mais cela peut aussi avoir des conséquences graves sur la santé d’un patient déjà très malade ou très inquiet. Le médecin doit effectuer une pesée d’intérêts entre son devoir d’information et les effets de cette annonce.» Une réflexion qu’il devrait mener avec des collègues et des éthiciens.

La Vaudoise Rebecca Ruiz est conseillère nationale socialiste et présidente de la Fédération des patients. Pour elle, il n’y a pas de doute ou de marge d’interprétation: «Il existe une obligation du médecin d’informer ses patients des risques que présente le traitement qu’ils suivent. C’est un réel scandale que les patients n’aient pas été informés dès que le problème était connu des médecins.» Pour elle, c’est une lacune dans le système suisse. «De manière générale, les différents scandales de ces dernières années démontrent que notre système d’alerte n’est pas au point. Je pense qu’il est important que les hôpitaux et les médecins analysent ce problème de manière transparente, afin de proposer des solutions convaincantes.»

Le long combat des patients français pour être informés

En France, les familles de patients ayant reçu des doses de Thiotepa périmées n’ont pas non plus été contactées par les hôpitaux. Certains parents ont dû se battre de longs mois pour exiger des informations afin de savoir si leur enfant avait reçu des doses d’anticancéreux non conformes.

C’est le cas de Patrick et Sandrine Saint Aubyn, dont la fille Tassia s’est vu administrer du Thiotepa périmé dans le cadre d’une chimiothérapie contre une tumeur grave, à l’Institut Gustave-Roussy, en région parisienne. «Nous avons le sentiment que si nous n’avions rien demandé, l’hôpital ne nous aurait jamais informés», raconte Sandrine. La famille prend connaissance de l’affaire en octobre 2011 par le biais du père d’un petit garçon hospitalisé dans le même établissement que leur fille, qui l’avait appris dans la presse. Inquiets, les parents demandent alors à l’équipe médicale si leur fille a reçu une chimiothérapie périmée. Les informations sont confuses. Une première réunion est organisée en décembre à l’Institut Roussy. La famille Saint Aubyn apprend que Tassia a reçu des doses de Thiotepa non conformes, la péremption du médicament ayant diminué la quantité de principe actif. Elle devra pourtant attendre le 23 janvier 2012 pour que l’efficacité du médicament injecté à Tassia leur soit communiquée, plus de trois mois après que l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a lancé l’alerte. Par courrier, ils apprennent enfin que la dose administrée à leur fille, qui avait à l’époque 5 ans, était conforme le premier jour, qu’elle ne l’était pas le 2e jour, c’est-à-dire inférieure de 10% au dosage prévu, et qu’elle était à la limite de la conformité pour le 3e jour.

«Je crois que s’ils avaient pu cacher l’affaire, ça les aurait arrangés», confie Sandrine Saint Aubyn. D’autres lots montraient une diminution d’un tiers du principe actif par rapport à la dose prévue.

La petite Tassia a perdu son combat contre le cancer fin décembre, à l’âge de 8 ans. Aucune preuve ne permet pour l’instant de prouver que l’échec du traitement soit lié à la péremption du médicament.

Un père, dont le fils a également reçu du Thiotepa périmé dans le même hôpital, fait écho de problèmes similaires. «On m’a d’abord dit de ne pas m’inquiéter. J’ai dû insister pour que l’hôpital analyse ce qui avait vraiment été injecté à mon fils et vérifie le dosage du principe actif du médicament. Je n’ai eu les résultats que très tard.»

Après plusieurs sollicitations, l’équipe médicale lui explique que le dosage du produit injecté à son fils était très inférieur à celui prescrit. En conséquence, les traitements suivants doivent être renforcés pour compenser ce sous-dosage. Interrogé, l’institut médical n’a pas souhaité se prononcer. «Mon fils a dû subir des traitements beaucoup plus lourds qu’initialement prévu», confie le père. «Ceux qui ont magouillé ces produits ont mis mon fils en danger. Je soupçonne qu’il porte encore aujourd’hui les séquelles de cette erreur. Je ne comprends pas que des gens puissent se faire de l’argent sur le dos d’enfants malades», s’insurge-t-il.

La famille du petit garçon ainsi que l’Institut Gustave-Roussy se sont portés partie civile dans une plainte déposée pour la falsification du Thiotepa. La procédure est aujourd’hui encore à l’étude au Parquet de Paris. Le juge d’instruction doit décider d’un renvoi devant un tribunal correctionnel ou d’un non-lieu. Julie Jeannet (TDG)