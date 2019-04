Les génériques deux fois plus chers qu'à l'étranger

Les médicaments génériques restent en moyenne deux fois plus chers en Suisse qu'à l'étranger, annoncent mardi Interpharma et santésuisse. Le niveau des prix des médicaments protégés par un brevet est de 7% supérieur chez nous. Lors de la dernière comparaison des prix, en mai 2018, les médicaments protégés par un brevet étaient encore 9% plus chers que dans les neuf pays européens de comparaison.

Evolution du taux de change

Selon interpharma et santésuisse, la diminution des prix est due à l'évolution du taux de change et aux contrôles réguliers effectués par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). «S'agissant des génériques, la différence de prix est de 48%», précisent l'association faîtière de l'assurance-maladie et l'association de branche de l'industrie pharmaceutique dans leur dixième comparaison des prix des médicaments.

Economies possibles Selon Verena Nold, directrice de santésuisse, des économies nettement plus importantes seraient possibles pour les génériques. (ats/nxp)