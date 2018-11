Les gares seront bientôt non-fumeurs

Les fumeurs n'auront plus le droit de fumer sur les quais de gare dès le 1er juin 2019. L’Union des transports publics (UTP) a décidé de rendre les gares suisses non-fumeurs à partir de cette date-là au terme d'une période d'essai. Il sera uniquement permis de fumer dans des secteurs spécialement indiqués sur les quais. Les voyageurs désireux de s’en griller une avant de prendre le train disposeront, selon la taille ou la longueur des quais, de deux zones fumeurs par quai au maximum.

L'UTP considère qu'une meilleure qualité de l'air et moins de pollution devrait contribuer à plus de convivialité sur les quais. Les frais de nettoyages devaient également diminuer, souligne-t-elle vendredi. Ces changements répondent à la fois aux attentes des voyageurs en matière de propreté et d'odeurs, ainsi qu'aux besoins des fumeurs. Les détails de la mise en œuvre de cette décision seront définis dans les prochains mois.

L'UTP précise qu'en comparaison européenne, la réglementation sur la cigarette est très libérale dans les gares suisses. Mais elle fait souvent l'objet de sondages de satisfaction auprès des voyageurs. Et il s'avère que les désagréments liés notamment à la fumée et aux mégots, affectent passablement la qualité du temps passé dans les gares. Selon des tests menés par plusieurs entreprises de transports cette année, 75% des personnes interrogées souhaitent en effet que les zones non-fumeurs soient plus étendues.

En France, Italie, Autriche, Pays-Bas, Belgique et Espagne il règne une interdiction totale de fumer dans les gares. En Allemagne et en Norvège, il est permis de griller une cigarette uniquement dans des zones délimitées sur les perrons. L'interdiction de fumer dans les trains a elle été introduite en 2005.

