Les fraudeurs du chômage ont aussi trompé la Suva

L'affaire Unia est un gouffre financier

La facture finale de l’affaire Unia sera salée. L’enquête pénale étant toujours en cours, il est difficile de faire aujourd’hui le bilan des pertes financières de cette escroquerie protéiforme orchestrée de 2013 à 2016 par une quinzaine de patrons du bâtiment et deux syndicalistes. Un survol des multiples milieux arnaqués permet toutefois de comprendre que les dégâts se chiffrent déjà en millions de francs. Voire en dizaines de millions? Une ardoise abyssale qui sera réglée par l’État, et donc par les citoyens.



Caisse vaudoise de chômage

La mise en faillite volontaire des entreprises est le cœur du système d’arnaque. Les fraudeurs en ont profité, notamment, pour déposer à la Caisse cantonale de fausses demandes d’indemnités en cas d’insolvabilité. Les patrons, les syndicalistes et plus de 300 ouvriers, certains n’ayant jamais travaillé pour l’entreprise qui a fermé, sont soupçonnés d’avoir encaissé illégalement plus

de 3 millions de francs.



Administration fédérale des contributions (AFC)

Un de ces patrons, qui a multiplié les faillites, est accusé de ne pas avoir payé la TVA et d’avoir soustrait des revenus aux impôts. La Division principale de la TVA de l’AFC a ouvert une enquête contre 39 de ses entreprises aujourd’hui radiées ou liquidées. Le dommage se monte à 2, 2 millions de francs.



Suva

Le même système ayant permis d’escroquer la Caisse de chômage a été utilisé pour gruger l’assurance-accidents Suva. Deux patrons sont soupçonnés d’avoir produit de fausses déclarations de sinistres. Dans ce volet, un médecin serait en cause. Cinq dossiers bidon auraient rapporté 38 000 francs. Ce chiffre pourrait augmenter.



Autres assurances sociales

Certains rois de la faillite ont aussi abusé du travail au noir, lorsqu’ils avaient un travail concret à effectuer. Ce vaste système de fraude n’a pas respecté le paiement des cotisations sociales obligatoires (LPP, AVS). Difficile d’évaluer le manque à gagner.



Les fournisseurs

Quelques mois avant la faillite, les fraudeurs ouvraient des crédits de vente ou de location auprès de fournisseurs. Puis, au nom de leur société, ils passaient des commandes en gros pour du matériel divers (matériau de construction, outils de chantier, voitures en leasing). Ces patrons sont accusés d’avoir réceptionné ces biens, mais de ne jamais les avoir payés et parfois de les avoir fait disparaître dans la nature. Les fournisseurs, quant à eux, ne pourront jamais récupérer leur dû auprès de sociétés qui n’existent plus. Impossible de chiffrer les dégâts. Un grossiste vaudois aurait perdu plus de 222 000 francs auprès d’un seul patron.