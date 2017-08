Les exploitations pourront compter sur fondssuisse

En raison du caractère exceptionnel du gel d'avril dernier, fondssuisse apporte son soutien aux exploitations durement touchées. L'aide s'adresse exclusivement aux professionnels.

Le fonds qui intervient pour les dégâts non assurables intervient en complément des mesures prises par la Confédération et les cantons, indique-t-il lundi dans un communiqué. Il est réservé aux bénéficiaires de paiements directs et aux exploitants de cultures fruitières et viticoles pour qui c'est l'activité principale.

Le montant de l'indemnisation sera déterminé une fois que les annonces de dommages de toute la Suisse seront parvenues à fondssuisse. Les critères ont été établis en collaboration avec l'Office fédéral de l'agriculture, les services cantonaux et les organisations agricoles.

Les formulaires d'annonce de dommage aux arbres fruitiers, aux cultures de petits fruits et à la vigne peuvent être obtenus auprès des services cantonaux et doivent être retournés d'ici le 15 septembre. (ats/nxp)