La politique salariale de la Confédération, c’est un peu l’école des fans de Jacques Martin. Tous les employés sont bons, certains sont formidables, et en tout cas plus de 95% d’entre eux méritent de recevoir, année après année, une augmentation de salaire quasi automatique pour leurs performances. C’est ce qui ressort d’une enquête fouillée parue dimanche dans la «SonntagsZeitung».

Comme l’explique le journaliste Martin Stoll, les entretiens individuels des fonctionnaires concernant leurs performances revêtent une grande importance. Si l’employé reçoit de son chef l’évaluation «très bien», il touchera une hausse de salaire entre 2 et 4%. Si la note est «bien», alors l’augmentation se chiffrera entre 1,5 et 2,5%. Si son travail est «satisfaisant», la hausse pourra aller jusqu’à 1%. Si, en revanche, le travail est jugé «insatisfaisant», l’employé verra sa rémunération baisser jusqu’à 4%.

Apparemment, les employés fédéraux sont des héros du boulot. En 2018, 17,5% ont reçu la qualification «très bien», 78,5% «bien», 3,7% «satisfaisante» et seulement 0,3% ont été marqué au fer rouge du message «insuffisant». Quand on fait les comptes, on voit que la quasi-totalité des employés reçoivent une augmentation substantielle de salaire, même en période d’inflation basse.

Quels sont les autres points forts relevés dans l’enquête? Rapide résumé.

Les titans genevois des factures AVS et AI

Genève, ce n’est pas seulement le CEVA, le jet d’eau et les Genferei de ses élus politiques. C’est aussi, la fameuse Centrale de compensation, celle qui s’occupe des versements de l’AVS et de l’AI. Dans cette antenne, qui compte plus de 800 employés majoritairement installés au bout du lac, il y a apparemment pléthore de titans du boulot. Ils sont 34,7% à avoir reçu la mention «très bien». Soit le double de la moyenne dans l’Administration fédérale. Ces récompenses étonnent, dans la mesure où la Centrale de compensation a rencontré pas mal de problèmes ces dernières années. «Nous distribuons assez largement les primes, parce que les bonnes performances sont atteintes en équipe», justifie Eva Gori, responsable de la communication à la Centrale de compensation.

Salaire au max, la prime prend le relais

Quand un fonctionnaire atteint le maximum de sa classe salariale, il ne peut plus recevoir d’augmentation de salaire quasi automatique. Il y a cependant un autre moyen pour doper son salaire: la prime. L’enquête révèle que 20 à 40% des fonctionnaires en reçoivent une. Dans certains services, presque tout le monde touche un cadeau financier. En 2018, le montant des primes a atteint 27,1 millions de francs, soit près de 2 millions de plus que l’année précédente.

Un secrétariat d’État, champion des primes

Si la Centrale de compensation de Genève cartonne pour les augmentations du revenu distribué à la cantonade, un autre organisme se révèle champion pour le versement de primes élevées. Qui? Le Secrétariat d’État aux questions financières internationales (SFI). Il est chargé de défendre les intérêts de la Suisse en matière financière, monétaire et fiscale. Il défend aussi très bien les intérêts de ses propres collaborateurs. Ils ont touché en moyenne une prime de 5667 francs en 2018. C’est 2,5 fois plus que la prime moyenne dans l’Administration fédérale. Le SFI justifie cette générosité par deux facteurs: un travail stressant avec une structure légère et un besoin de récompenser des experts fiscaux attirés sinon par les sirènes du privé.

Le coût des récompenses aux employés

En 2018, le coût global des augmentations de salaire s’est monté à 41,6 millions. Les 38'000 employés de la Confédération ont bénéficié en moyenne d’une hausse de revenu de 1088 francs. Et cela sans compter les primes spéciales. La hausse de revenu la plus importante s’est montée à plus de 7000 francs dans certains cas. Tous les offices fédéraux sont-ils prodigues à distribuer l’argent du contribuable? Non. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) n’a donné la note «très bien»» qu’à 1% de ses collaborateurs. Côté primes, même retenue. À l’OFEV, on mise apparemment sur le développement durable... des salaires. À noter que les coûts du personnel représentent une charge d’environ 6 milliards par année dans le budget de la Confédération.