Les employés de la Ville débraient pour leur LPP

Le personnel du chef-lieu est invité à porter un autocollant toute la journée, à prolonger les pauses et à expliquer les raisons de la mobilisation aux usagers, a fait savoir le Syndicat suisse des services publics (SSP). Les slogans ont pour intitulés: «Pourquoi le Conseil communal ne négocie pas?» et «Non à des baisses massives de rentes et à l'élévation de l'âge de la retraite!».

Plus de 600 employés

Le lieu du rassemblement a été choisi, parce qu'en principe l'exécutif communal doit tenir une séance à cet endroit à peu près simultanément. Le grand objectif du personnel mobilisé et de ses représentants vise à tenter d'obtenir l'ouverture de négociations avec le Conseil communal.

Il y a une semaine, le SSP a dit vouloir poursuivre deux objectifs majeurs: pouvoir négocier le projet de révision, en cours depuis deux ans maintenant, pour réduire les pertes de rentes annoncées et se donner du temps pour mener à bien la révision, avec une date d'entrée en vigueur repoussée d'un an au 1er janvier 2021.

Le SSP se sent légitimé dans son rôle par le fait qu'une pétition au sein des plus de 600 employés de la ville avait recueilli 337 signatures l'automne passé. Le principe de la journée d'action et de débrayage de mardi a été arrêté lors d'une assemblée du personnel il y a deux semaines, en présence de 100 personnes. (ats/nxp)