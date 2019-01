Les éléphants font du yo-yo sur la balance

Au cours de leur vie adulte, le poids des éléphants varie selon un cycle d'une centaine de mois, ont constaté par hasard des chercheurs zurichois. Cet effet yo-yo est dû au mode particulier de renouvellement des dents de ces mammifères.

L'équipe de Marcus Clauss et Christian Schiffmann, de l'Université de Zurich (UZH) a visité pratiquement tous les zoos d'Europe afin de déterminer si les éléphants qui se reproduisent sont plus sveltes que les autres. Les chercheurs ont effectué 5300 mesures sur 70 éléphants d'Asie et 27 éléphants d'Afrique et constaté que c'est effectivement le cas.

Variation de 300 kilos

En épluchant leurs données, ils ont toutefois observé une autre chose: le poids des pachydermes varie d'environ 300 kilos selon un cycle d'une centaine de mois. «Nous avons d'abord pensé que cela avait à voir avec la reproduction, la mise-bas ou la lactation, par exemple», a expliqué Marcus Clauss à Keystone-ATS.

Mais la régularité du cycle et le fait que les éléphants sans descendance accusaient les mêmes variations ont poussé les scientifiques à investiguer plus loin.

Renouvellement des dents

Résultats: c'est le renouvellement des dents qui est en cause, selon ces travaux publiés dans la revue Mammalian Biology. Contrairement à la plupart des mammifères qui changent de dents une fois au cours de leur vie, les éléphants en changent cinq fois au total. Car même si l'animal peut être considéré comme adulte à l'âge de dix ans, il ne cesse jamais vraiment de grandir, a indiqué l'UZH dans un communiqué.

(Source: Université de Zurich)

L'éléphant dispose sur chaque côté de la mâchoire supérieure et inférieure de molaires d'environ 30 centimètres qui servent à broyer sa nourriture. S'abrasant au fil du temps, la dent est remplacée par la nouvelle molaire qui pousse par-derrière, comme sur un tapis roulant.

Durant cette phase de dentition, la surface de mastication augmente puisque deux molaires sont momentanément à disposition. «Il leur est plus facile de valoriser leur nourriture, c'est pourquoi ils engraissent», explique le Pr Clauss. Une fois que leurs sixièmes dents sont usées, les éléphants perdent du poids et finalement meurent de faim. (ats/nxp)