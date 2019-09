Les drones de l'armée retardés de sept mois

En attendant les drones, des hélicoptères assureront la protection des frontières suisses dès la fin de l'année. Les nouveaux aéronefs du fabricant israélien Elbit n'ont pas encore été livrés et leur mise en service en sera retardée d'au minimum sept mois.

«Le fabricant a sous-évalué la certification des nouveaux aéronefs», a indiqué Kaj-Gunnar Sievert, porte-parole de l'Office fédéral de l'armement Armasuisse, à Keystone-ATS. Il confirmait une information parue dans les journaux du groupe Tamedia.

L'armée suisse a commandé ces drones du type Hermes 900 il y a quatre ans. Ils auraient dû être livrés dans le courant 2019. Une première livraison partielle est désormais prévue pour décembre.

Le personnel exploitant doit cependant être formé à ces engins avant de pouvoir les utiliser en Suisse. De plus, le processus d'homologation des drones par les autorités aéronautiques militaires dure plus longtemps que prévu, précise Armasuisse.

De tels retards sont «normaux» et font partie de tous les contrats, explique M. Sievert. Elbit pourrait subir une pénalité contractuelle. Aucune décision n'a toutefois été prise, informe encore le porte-parole d'Armasuisse.

Hélicos moins discrets

Les nouveaux drones seront vraisemblablement opérationnels au troisième trimestre 2020. Les anciens aéronefs du type Ranger, en service depuis vingt ans, doivent quant à eux impérativement être retirés en novembre 2019.

Pendant plus de six mois, des hélicoptères devront donc prendre en charge les missions des drones. Ces derniers sont principalement utilisés par les gardes-frontières dans leur lutte contre le tourisme criminel, l'immigration clandestine et la contrebande organisée.

Les hélicoptères ont cependant plusieurs inconvénients par rapport aux drones: ils peuvent rester moins longtemps dans les airs, ils sont bruyants et donc moins discrets et ils nécessitent plus de carburant. Il n'y aura toutefois aucun coût supplémentaire, selon l'armée.

Le Parlement a débloqué un crédit de 250 millions de francs pour les nouveaux drones du type Hermes. D'une autonomie de 24 heures, ils seront stationnés à l'aérodrome militaire à Emmen (LU). De cet endroit, ils peuvent couvrir tout le territoire suisse. (ats/nxp)