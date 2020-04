Les cyclistes suisses se sentent pousser des ailes

La Suisse n’est pas vraiment un pays de cyclistes. Aux Pays-Bas, au Danemark ou en Hongrie, la part d’adeptes réguliers de la petite reine est beaucoup plus élevée qu’ici. Mais avec la crise du coronavirus, la situation a soudainement changé. La Suisse devient aussi un pays de mordus du vélo.

Jusqu’à présent, l’impression n’était que subjective: les cyclistes sont-ils vraiment beaucoup plus nombreux sur les routes qu’auparavant, en particulier le week-end? Un projet de recherche en cours à l’Institut de planification du trafic et des systèmes de transports de l’EPFZ prouve pour la première fois cet essor avec des chiffres objectifs.

Train et bus en baisse

L’étude montre qu’entre le début du confinement de la mi-mars et la semaine dernière, la distance quotidienne moyenne parcourue à vélo a presque triplé. Pour tous les autres moyens de transport, les distances quotidiennes se sont effondrées – le tram et le train sont les moins utilisés aujourd’hui. Et même les distances quotidiennes parcourues à pied ont diminué de manière significative un temps, avant de remonter quelque peu.

Afin de pouvoir démontrer les changements survenus durant le confinement, les scientifiques ont comparé des valeurs recueillies selon la même méthode utilisée dans une étude antérieure sur la mobilité. Ces données de référence datent de l’automne 2019. À l’époque, la distance moyenne quotidienne parcourue à vélo n’était que de 680 mètres par personne. Pendant la semaine de Pâques, ce chiffre est passé à plus de 2 kilomètres par jour. La semaine dernière, il était encore de plus de 1,8 kilomètre par jour et par personne.

Comme l’automne et l’hiver de l’année dernière ont été très doux, les chiffres actuels de ce printemps sont facilement comparables. En d’autres termes, l’augmentation impressionnante des trajets à vélo n’est pas uniquement liée au beau temps.

Le projet de recherche est basé sur des données GPS, que les scientifiques autour du professeur Kay Axhausen et de Joseph Molloy sont en train d’évaluer. Au total, 1200 citoyens suisses âgés de 18 à 65 ans des cantons d’Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Genève, Schwytz, Soleure, Vaud et Zurich participent à l’étude, qui est actualisée en permanence.

L’utile et l’agréable

Les participants ont téléchargé l’application de suivi Catch My Day, une sorte de journal de bord, sur leur smartphone. Dès qu’ils se déplacent, le logiciel enregistre la distance qu’ils ont parcourue. Un algorithme reconnaît automatiquement quel type de transport est concerné.

Tout comme les distances parcourues, le temps passé à vélo durant le semi-confinement a également augmenté. Les scientifiques ont aussi évalué les différences de comportement par sexe. Les hommes et les femmes ont passé très peu de temps sur leur vélo à l’automne 2019 – la médiane étant d’environ 15 minutes par jour. La semaine dernière, cette valeur médiane pour les hommes était de 32 minutes et de 38 minutes pour les femmes.

Le professeur Axhausen pense que cette progression a eu lieu à la fois pour les loisirs et pour les trajets utilitaires, par exemple pour se rendre au travail. Selon lui, les pendulaires sur de courtes distances ont ainsi probablement remplacé les transports publics par le vélo.

«Certaines personnes ayant changé de moyen de transport continueront à utiliser leur vélo» Kay Axhausen, chef du projet de recherche de l’EPFZ

Il n’est pas certain que ce changement soit uniquement dû à la nécessité ou à la peur du coronavirus. Le professeur Axhausen soupçonne «que certaines personnes ayant changé de moyen de transport continueront à utiliser leur bicyclette à l’avenir». Une échéance importante sera le 11 mai, date à laquelle les transports publics augmenteront à nouveau considérablement leurs fréquences.

Plus de pièces détachées

L’industrie du cycle profite, elle aussi, du moins en partie, de ce boom. Martin Platter, directeur de Velosuisse, l’association des importateurs de vélos, déclare que les pièces de rechange en particulier sont actuellement très demandées – par exemple les pneus, les chambres à air ou les patins de freins. Il estime que l’augmentation des ventes par rapport à la même période l’année dernière est de 15 à 25%.

Mais comme les magasins de cycles ne peuvent pas être ouverts en raison du confinement, les ventes continuent de baisser. Martin Platter estime que, par rapport à la même période de 2019, les ventes de l’ensemble du secteur ont diminué d’environ un tiers.