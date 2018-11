Les candidats PLR doivent déléguer leur comptabilité

Officiellement, ce n’est pas une conséquence de l’affaire Pierre Maudet. Mais alors que les révélations s’accumulent sur le montage financier des campagnes du conseiller d’État libéral-radical genevois, le Parti libéral-radical vaudois (PLR) annonce une nouvelle règle pour ses candidats aux élections fédérales de l’an prochain.

Il leur sera interdit d’avoir accès à leur compte bancaire de campagne. Seuls deux membres de leur comité de soutien personnel (dont le président de ce comité) y auront accès, avec un droit de signature collective à deux. L’annonce a eu lieu mercredi, lors du congrès du PLR à Échichens.

«Nous avons pris cette décision cet été», explique Marc-Olivier Buffat, le président du PLR. «Il est peu adéquat d’avoir des candidats, qu’ils soient conseillers nationaux ou non, qui recevraient de l’argent directement, avec des bulletins de versement à leur nom, sur un compte personnel.»

L’avocat et député, lui-même dans la course aux élections fédérales de 2015, reconnaît qu’un candidat connaît ses sponsors. «C’est d’ailleurs le candidat qui signe les remerciements, ajoute-t-il. Mais ce n’est pas à lui de gérer ces montants. Cela le protège également contre lui-même et évite tout risque d’influence.»

Est-ce à dire que le parti aurait pincé d’anciens candidats dans une situation financière un peu baroque? «À ma connaissance, non, répond Marc-Olivier Buffat, en poste depuis avril. Notre but de toute façon n’est pas de refaire le passé.» Cette nouvelle règle s’ajoute aux obligations déjà en place: une bonne réputation, un casier judiciaire vierge, pas de poursuites, etc.

L’autre grand parti de droite, l’UDC, ne connaît pas de règle similaire pour les comptes de campagne. «Chaque candidat est responsable de sa campagne personnelle», explique Kevin Crausaz, secrétaire général de l’UDC Vaud. «En signant notre règlement, il engage sa responsabilité personnelle sur les dons qu’il accepte.»

Mercredi soir, le PLR a aussi annoncé les montants à payer pour être candidat et participer aux frais de campagne: 5000 francs pour le Conseil des États, 4000 francs pour le Conseil national, 1500 francs pour la liste «PLR Innovation» et 100 francs pour les Jeunes PLR. En cas d’élection, les élus devront verser 5000 francs. L’UDC fixera ces chiffres en janvier. Le projet est de demander 7500 francs pour la campagne au Conseil des États et 3000 francs pour le Conseil national. (TDG)