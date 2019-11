Les bénéficiaires de soins ont déboursé 682 fr.

En 2018, les bénéficiaires de soins à domicile ont déboursé 106 millions de francs ( 22,3% par rapport à 2017) et les résidents des établissements médico-sociaux 575,6 millions (1,2%). Cette somme s'ajoute aux primes, franchises et quotes-parts.

Les résidents des EMS ont reçu des soins journaliers de 1h45 en moyenne. Environ une personne sur six nécessite moins de 40 minutes par jour et un peu moins d'un tiers bénéficie de soins de plus de 2h20, selon des données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Les services d'aide et de soins à domicile ont dispensé 16,9 millions d'heures de soins et 6 millions d'heures d'aide à 367'378 personnes. Près de 90'000 personnes séjournaient durablement dans un EMS. Trois quarts de ces séjours se terminent par un décès, précise l'OFS.

Près de 13 milliards de francs

Fin 2018, 134'433 personnes travaillaient dans un EMS (96'453 équivalents temps plein) dont 80% de femmes. Pour 2018, les coûts totaux d'exploitation des EMS se sont élevés à 10,4 milliards de francs ( 2,3% par rapport à 2017). La part des coûts reconnus au sens de la loi sur l'assurance-maladie représente 43% du total. Le reste représente les frais de pension à la charge des résidents et couverts partiellement par les prestations complémentaires.

L'ensemble des prestations fournies à domicile a coûté 2,53 milliards de francs ( 3%), dont 41% financés par les pouvoirs publics, 41% par les assureurs et 17% par les bénéficiaires de prestations. (ats/nxp)