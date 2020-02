Les autorités tentent de rassurer les Suisses

Epidémie Alors que l'épidémie a fait près de 3000 morts et que l'OMS a relevé le degré de menace, les économistes craignent que cette grippe virale porte le coup de grâce à une croissance déjà molle. Plus...

Coronavirus Le Salon de l'auto, les matches de foot et les carnavals ont été suspendus, ainsi que tout rassemblement de plus de 1000 personnes. Plus...