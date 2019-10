Les anti-5G lancent déjà une deuxième initiative

Les assauts des anti-5G ne faiblissent pas. Quelques heures après le lancement de l’initiative «Pour une téléphonie mobile respectueuse de la santé et économe en énergie», un groupe d’opposants romands veut à son tour convoquer la population aux urnes.

L'association Stop 5G vient de rédiger l'initiative «Pour une exposition raisonnable de la population aux rayonnements non ionisants et l’interdiction de l’utilisation des fréquences millimétriques pour la téléphonie mobile». Le projet est moins avancé que le premier et doit encore recevoir le feu vert de la Chancellerie fédérale.

Si la première initiative émane d’outre-Sarine, l'association Stop 5 g est active en Suisse romande. Les opposants romands exigent notamment une baisse des valeurs limites légales d’exposition aux rayonnements non ionisants. Des exceptions seraient possibles pour des usages militaires et médicaux. Violer ces exigences serait passible d’une amende pouvant aller jusqu’à 100'000 francs, selon le projet d'initiative.

Pourquoi ne pas faire front commun dans la lutte contre le déploiement de la technologie? Membre de l'association Stop 5G, Charly Pache évoque des approches différentes. «Cela apporte une diversité bénéfique, mais de l’autre côté il faut veiller à ne pas nous disperser. C’est un défi.»

