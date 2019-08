Les acteurs-figurants font parfois la Fête sur leur budget vacances

Il y a ceux qui se tiennent à l’écart des bars et des autres tentations. Ceux qui filent toujours à la même adresse dans les moments d’attente entre leur prestation et la samba finale. Et les très organisés – l’entraînement date des répétitions! – qui patientent à côté de glacières bien garnies. S’ils se donnent sur scène bénévolement, les acteurs-figurants contribuent aussi beaucoup au tiroir-caisse général. C’est un vrai budget, et beaucoup ne plaisantant pas avec la définition de «faire la fête» avant, pendant et après le spectacle! Quant à savoir à combien il se monte…

Une fois la question posée, les yeux se lèvent facilement au ciel. «Ce n’est pas triste!» lance un Cent pour Cent. «C’est le budget vacances qui y passe, à la différence qu’on n’a pas d’hôtel à payer, complète une membre de la même troupe. On n’a pas non plus de planning frigo à tenir, enfin… on trouve les excuses qu’on peut.» Pris par la Fête des mois avant que le spectacle ne commence, souvent en congé pour l’assurer, les acteurs-figurants sont nombreux à affirmer que la caissette vacances s’est trouvé une affectation différente cette année.

«Mais ce sont de jolies vacances, rassure un autre acteur-figurant. Il y a aussi des gens qui nous offrent des verres ou une planchette, juste pour le bonheur de l’échange. On vit des choses extraordinaires.» En formation pique-nique au Jardin Doret, des Effeuilleuses confirment. Un: ce n’est pas un pique-nique pour alléger le budget du jour, mais «les restes d’un apéro». Deux: la cote de leur troupe se mesure également à la générosité du public. Avec un cancan en prime? «Même pas», rétorquent-elles dans un éclat de rire.

Un bonus d’entrée

Au début de l’événement, les acteurs-figurants ont reçu une carte créditée de 300 fr. (repas, boissons) et de 50 fr. (pressing). Soit… un geste global de 1'925'000 fr. de la Confrérie (2% du budget, estimé à 100 millions). Mais à trois jours de la fin des représentations, mieux vaut sonder les plus jeunes pour s’entendre dire qu’elle n’est pas encore vide. Par exemple, des gymnastes. «Il nous reste des sous, oui. C’est plus facile, on n’a pas encore l’âge de boire de l’alcool et on rentre après le spectacle.»

Par contre, chez certaines troupes, plus festives que d’autres, le bonus s’est vite envolé. «Il n’a même pas fait deux jours, assume un Banneret. Je ne sais pas où en est l’état de mon compte mais jusqu’ici, je dois bien avoir claqué 1800 fr. » Son voisin de bar choisit de le dire en image: «C’est fou, on boit du blanc et on est dans le rouge.»

Acceptée dans la majorité des restaurants éphémères situés sur les quais, cette carte succède aux bons distribués en 1999. La décision, prise il y a plus d’une année, a eu l’effet d’une «bonne surprise» pour nombre d’acteurs-figurants qui ont été les premiers à sortir de l’argent, en versant 400 fr. pour leur costume. «Je sais aussi, poursuit le directeur exécutif Frédéric Hohl, que certaines enseignes leur font des rabais. Nous en faisons également pour les porteurs de badge aux Terrasses de la Confrérie. Et si nous avons plaidé pour une fourchette de prix équivalente à celle du Montreux Jazz pour les boissons alcoolisées, au-delà, c’est la liberté du commerce.»

Celle des consommateurs aurait pu les entraîner vers les grandes surfaces ou autres discounters pour s’approvisionner. Mais dans la foule, rares sont ceux qui se promènent avec des six-packs ou qui baladent des odeurs de fast-food. «C’est vrai ça, admet un Homme du premier printemps. Si, dans les festivals, on est assez pour venir avec nos propres boissons, ici, on achète Fête des Vignerons, on consomme Fête des Vignerons. Même si c’est cher pour des budgets d’étudiants ou de premiers jobs, on dira que c’est une fois tous les vingt ans et que c’est un loisir! Bon… un loisir assez liquide qui nous amène facilement à dépenser 50 fr. par jour. On devrait finir avec 1500 fr. de dépenses.»

Bons clients

Difficile de dire si l’estimation fait l’unanimité – les familles de la Saint-Martin le disent, avec des enfants, il y a moins de tentation – mais elle revient assez souvent parmi les témoignages. Hésitant entre un café ou un verre de prosecco, deux Convives de la Noce élèvent même la moyenne quotidienne à 150 fr. «Quand bien même plusieurs endroits nous font des prix comme sur la Terrasse Nestlé si on vient en costume. Par contre, au Caveau de la Noce, rien!»

Bons clients, les acteurs-figurants le sont aussi dans les boutiques de la Fête, parole d’un petit groupe de la Saint-Martin. «Les tee-shirts, l’éventail, les verres, la montre, on a toute la panoplie. C’est comme en vacances, on achète des souvenirs.» Un peu plus loin, des Choristes, profitant de l’une des rares pauses pendant le spectacle, sont à l’eau. Mais pas toujours! «Je m’étais dit que j’allais tenir un budget tous les jours, mais c’est la Fête et chaque jour je reporte mon idée au lendemain», glisse l’un d’eux à la surprise du reste du groupe qui reprend: «De toute façon, on est tous dans les chiffres rouges, mais on savait que ça allait être comme ça.»