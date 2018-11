Les Suisses raffolent du café

Les Suisses aiment le café: dans un classement international sur la consommation de cette boisson, ils se placent en troisième position. Seuls les Allemands et les Norvégiens en boivent davantage. Le prix moyen d'un café crème passe à 4,25 francs en Suisse alémanique.

L'an passé, les Suisses on bu pas moins de 1110 tasses de café par personne, soit plus de trois par jour. Ils se placent ainsi troisièmes sur une échelle publiée lundi par CafetierSuisse, une association uniquement active outre-Sarine. Les Allemands boivent 1246 tasses par an et les Norvégiens 1315.

Augmentant une nouvelle fois de 1 centime au regard de l'an dernier, le prix moyen d'un café crème s'est établi à 4,25 francs en Suisse alémanique. La palme revient à la ville de Zurich, où il faut débourser en moyenne 4,44 francs.

La pause-café reste la moins chère dans le canton de Berne, où la barre des 4 francs n'a été franchie que l'an dernier. Désormais, il faut payer 4,01 francs pour un café bernois. En Suisse romande, où les établissements sont représentés par les diverses sections de GastroSuisse, le petit noir reste généralement moins cher.

CafetierSuisse souligne que l'association n'émet pas de recommandation sur le prix de la tasse de café, qui reste du ressort de chaque commerce. La décision tient notamment compte de la concurrence, du concept et de l'emplacement du bar ou restaurant. (ats/nxp)