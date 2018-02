Les Suisses peuvent faire sauter la Confédération

Dans une dizaine de jours les Suisses ont la possibilité de faire sauter la Confédération. On ne vous parle pas ici de la votation «No Billag» qui veut supprimer la redevance radio-TV. Même si les opposants y voient une atteinte à la cohésion nationale et la fin possible de la démocratie, il s’agit d’une aimable plaisanterie puisque seul 1,3 milliard est en jeu. Non, la grande votation de ce 4 mars, qui ne fait l’objet d’aucun débat public, porte sur plus de 43 milliards par année. Soit les deux tiers des recettes de la Confédération (voir notre infographie). Si un non l’emporte, finies les subventions sociales fédérales, dynamitées les écoles polytechniques, décimée l’armée suisse, envolés les paiements directs aux paysans, piétinées les aides au trafic.

Cet enjeu explosif est bien masqué derrière un titre soporifique: «Nouveau régime financier 2021». En fait il n’y a pas grand-chose de nouveau sauf une modification formelle de l’impôt sur la bière. Ce qui compte, c’est l’ancien. À savoir la reconduction des deux principaux impôts de la Confédération: la TVA et l’impôt fédéral direct (IFD). Le premier est la vache à lait de la Confédération puisqu’il rapporte 22,4 milliards. C’est un impôt indirect sur la consommation. Vous le payez quand vous faites vos courses, mangez au restaurant ou passez une nuit à l’hôtel. L’IFD, lui, est un impôt direct. Vous vous en acquittez en remplissant votre déclaration fiscale. Vous n’y faites pas vraiment attention parce que le gros de la facture pour le contribuable part dans les impôts communaux et cantonaux.

Comment se fait-il que les Suisses doivent voter sur le maintien de ces deux impôts existentiels pour la Confédération alors qu’ils existent depuis des décennies? Peut-on dire, comme Astérix à propos des Romains, «ils sont fous ces Helvètes»? Pas tout à fait. Historiquement, les impôts, c’est l’affaire des cantons. La Confédération se contentait des droits de douane. Avec les grandes guerres mondiales du XXe siècle, il a fallu créer de nouveaux impôts pour faire face aux dépenses extraordinaires: un pour la défense nationale, l’autre sur le chiffre d’affaires.

Des impôts de guerre

De fil en aiguille, et les tâches normales de la Confédération augmentant, il a été décidé de garder ces impôts de guerre. Ils s’appellent désormais, après des changements de noms divers, IFD et TVA. Seule constante. Pas question de les pérenniser ad vitam aeternam. Voilà pourquoi nous votons sur le principe de ces impôts majeurs tous les quinze ans.

Ueli Maurer, le ministre des Finances fédérales, reconnaît bien volontiers que c’est un système unique au monde. «D’habitude, ce sont les gouvernements qui décident quels impôts ils veulent prélever. Chez nous, le peuple garde la possibilité de dire non.» Que se passerait-il si c’était le cas? «Nous serions confrontés à une mégacatastrophe. Nous aurions un an et demi pour essayer de nous retourner. Mais sans TVA et IFD, je ne vois pas très bien ce qu’on pourrait trouver.»

L’explosion thermonucléaire des finances fédérales a peu de risque de se produire. Au parlement, aucun élu de droite ou de gauche n’a proposé de supprimer les deux mamelles de la Confédération. Il y a eu quelques discussions pour savoir s’il fallait pérenniser cette taxation définitivement ou au contraire la limiter à dix ans. Mais le statu quo l’a emporté.

La TVA qualifiée de bureaucratique et dangereuse

Est-ce à dire que l’objet sera approuvé sur un score soviétique de 99%? Peu probable. Si on regarde ce qui s’est passé en 2004, on constate que 26% des gens ont voté non et que Zoug a refusé l’objet! Il est probable qu’ils l’ont fait pour envoyer un message à l’État de dépenser moins et donc de réduire la ponction fiscale. Cette préoccupation est défendue avec véhémence aujourd’hui par le groupuscule politique alémanique Up! Schweiz. Formé de jeunes libéraux purs et durs, souvent déçus par un PLR jugé trop étatiste, le mouvement prône un non clair et net. Il estime que la Confédération n’arrête pas d’étendre son emprise. «Les dépenses de l’État par rapport au PIB sont passées de 14% en 1913 à 33% en 2017.» Le mouvement dénonce l’arrosage clientéliste des différents groupes d’intérêts à hauteur de 40 milliards de subventions annuelles. Il qualifie enfin la TVA d’impôt «bureaucratique et dangereux». Pourquoi? «Parce que la perception des différents taux occupe 700 fonctionnaires et coûte des centaines de millions aux entreprises.»

Après l’échec des grandes réforme des retraites et de la fiscalité des entreprises en 2017, va-t-on vers un nouveau coup de massue le 4 mars? Non. Il en aurait été tout autrement si la reconduction de ce régime financier était liée à une hausse du taux de TVA. Là, on vote simplement sur le principe. Il sera cependant intéressant de voir les différences cantonales sur cet objet. En 2004, Vaud s’était classé en tête des cantons soutenant la TVA et l’IFD. Seuls 16% des citoyens avaient dit non. Les Genevois s’étaient montrés plus frondeurs, puisque près de 26% avaient rejeté les deux impôts.