Les Suisses disent «oui» aux détectives anti abus

Votations 25 novembre Les Suisses refusent à 67% de l'initative de l'UDC sur l'autodétermination et acceptent à 67% la surveillance des assurés. C'est non à 54% aux vaches à cornes. Plus...

Votations 25 novembre L'initiative populaire de l'UDC sur l'autodétermination a été rejetée dimanche par plus de 66% des votants. Le texte n'a trouvé grâce dans aucun canton. Plus...

Votations fédérales Avec trois quarts de non, le canton rejette le texte sans ambiguïté. Les Genevois disent non à la surveillance des assurés et oui aux vaches à cornes. Plus...

Par Frédéric Julliard