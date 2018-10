Les CFF proposent un accès gratuit à Internet dès 2019

La Suisse est à la traîne en matière d’accès gratuit à internet dans les trains. Les CFF veulent combler leur retard. En début d’année prochaine, à une date non encore déterminée, l’ancienne régie fédérale va lancer un test permettant à ses passagers de surfer sur leur smartphone sans frais. Cela sera possible sur deux lignes longue distance, soit celles reliant Genève, Zurich, Lausanne, Saint-Gall, Bienne et Bâle.

Appelée «FreeSurf CFF», l’offre risque de mécontenter les clients Swisscom: elle ne concerne que les détenteurs d’une carte SIM chez Sunrise et Salt. Des discussions sont cependant en cours avec l’opérateur historique et d’autres sociétés de téléphonie mobile. Aucune solution n’est proposée pour accéder à Internet sur son ordinateur.

Un pendulaire souhaitant surfer gratuitement sur son téléphone mobile devra télécharger une application et y entrer son numéro de téléphone avant de commencer une session. Les CFF recevront ensuite la facture de Sunrise et de Salt. Pour les touristes ne possédant pas d’abonnement suisse, un «hotspot mobile» sera également testé.

Le test des CFF repose sur la couverture de téléphonie mobile 3G et 4G. Disposés dans le train, des petits émetteurs Beacon permettent de localiser un passager et de transmettre des informations à son smartphone. L’ancienne régie fédérale affirme que cette technologie de radiotéléphonie offre une connexion plus rapide, plus fluide et une plus grande largeur de bande qu’un accès Wi-Fi, la solution d’accès utilisée ailleurs en Europe. Elle est aussi moins chère. Les CFF ne communiquent pas le coût exact de leur test, mais indiquent que celui-ci se chiffre à quelques petits millions. Installer le Wi-Fi aurait coûté près de 100 millions de francs, selon leurs estimations.

L'expérience sera évaluée en cours d’année. L’entreprise ambitionne de proposer un accès gratuit dans tous les trains longue distance à partir de 2020. (TDG)