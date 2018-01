Les CFF font baisser la température pour diminuer leurs coûts

Qu’en pensent les spécialistes?

Santé

Jusqu’où faut-il monter le chauffage pour se sentir bien? Des recommandations existent en la matière en fonction du lieu. Le Secrétariat d’État à l’économie conseille une température de 21 °C à 23 °C dans un bureau. Selon l’Office fédéral de la santé publique, la température idéale pour un «air ambiant sain et agréable» se situe entre 20 °C et 21 °C dans un salon.



Selon SuisseEnergie, le programme lancé par le Conseil fédéral pour favoriser l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, il faut chauffer sa salle de bains à 23 °C, sa chambre à coucher à 17 °C et son salon à 20 °C.

Les CFF assimilent donc leurs trains régionaux aux salons d’une habitation.

Entre un wagon chauffé à 20 °C ou à 22 °C, qu’est-ce qui est préférable pour la santé? Karim Boubaker, médecin cantonal vaudois, n’a pas de recommandation particulière à donner pour une thématique qui ne pose pas de problème de santé publique. «Nous ne recevons pas de questions à ce sujet. Nous sommes ici dans le domaine du confort.»



Le spécialiste ne voit pas de risques sanitaires liés à la différence de température subite entre l’extérieur et un train chauffé entre 20 °C et 22 °C. «Nous sommes confrontés tout le temps à des chocs thermiques, lorsque nous entrons dans un magasin, dans un bureau et dans un train. Il s’agit simplement de s’habiller en fonction de ce que l’on va faire.»



Claude-François Robert, médecin cantonal genevois, est du même avis. Il ajoute: «Plus que la température, le facteur déterminant est le stress. On sait que les personnes stressées attrapent plus facilement le rhume. Si quelqu’un supporte moins bien les changements de température, il doit consulter, c’est peut-être une pathologie de la régulation de la température.»