Les Brandons se terminent avec un «record» d’affluence

«Je n’ai jamais vu autant de monde en onze ans de comité, jubile Damien Wenger, président des Brandons de Moudon. On estime qu’environ 35'000 personnes au total sont venues à la fête. Le grand cortège de dimanche a drainé à lui seul 13'000 personnes. Du jamais­vu ces quinze dernières années: c’est une affluence record.»

La manifestation, qui avait pour thème le Grand Nord et qui promettait une ambiance arctique, doit son succès au… soleil. «La météo était incroyable, poursuit Damien Wenger. En plus d’attirer beaucoup de monde, le soleil a aussi amené la bonne humeur. On ne pouvait espérer mieux.»

Côté finances, les organisateurs expliquent qu’il est encore tôt pour s’avancer, mais qu’ils devraient bien s’en tirer. «Lors du cortège des enfants, samedi, les gens ont fait des dons, confie le président de la fête. Tout le monde a joué le jeu.» (TDG)