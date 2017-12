Les Bains d’Ovronnaz traversent de forts remous

Ouf de soulagement à Ovronnaz. Les bains sont à même d’ouvrir leurs bassins ce samedi. Huit jours après qu’un incendie a ravagé le spa et une partie de la piscine intérieure. «Les entreprises d’assainissement ont travaillé jour et nuit. Par moments, 70 employés étaient à la manœuvre», s’émeut Philippe Stalder, directeur du centre thermal valaisan.

À une semaine des vacances de Noël, l’annonce du sinistre avait donné des sueurs froides aux acteurs touristiques locaux. Après une série d’hivers difficiles, ils plaçaient de gros espoirs dans la saison 2017-2018. La neige était là, les pistes de ski étaient ouvertes. L’Hôtel des Bains d’Ovronnaz, qui, avec 100 000 nuitées par an, réalise près de la moitié de l’hébergement commercial de la station, enregistrait un nombre de réservations encourageant. Jusqu’à la nuit du sinistre…

Si le scénario du pire est aujourd’hui évité, la zone des saunas, des hammams et des jacuzzis reste condamnée. Et pour longtemps. L’enquête visant à déterminer les causes de l’incendie se poursuit. «Il nous est impossible d’articuler une date de réouverture ou de chiffrer le coût d’une remise en état, car la police ne nous a pas encore permis d’accéder aux installations calcinées. Quoi qu’il en soit, les travaux ne débuteront pas avant la fin de la saison», indique Philippe Stalder. Dans l’intervalle, l’ancien sauna de cinq places a été réaménagé. Une employée sera licenciée.

Travaux nécessaires

Les Bains d’Ovronnaz doivent affronter d’autres défis. Depuis 2011, la fréquentation ne cesse de baisser. «Il y a deux explications, avance Philippe Stalder. D’abord, les réservations avaient chuté car nous communiquions sur les nuisances engendrées par les travaux de construction du spa. Ensuite, avec l’abandon du taux plancher (ndlr: entre le franc suisse et l’euro), notre clientèle romande a pu bénéficier de vacances à l’étranger très attractives.»

D’anciens cadres de la société évoquent par ailleurs, sous le couvert de l’anonymat, des installations vieillissantes qui ne justifieraient plus les prix pratiqués. L’un parle de «travaux extrêmement conséquents à opérer, tant au niveau de la technique que des prestations offertes». Un autre s’interroge sur «la présence de canapés-lits dans un établissement qui se veut de bon standing». Le directeur répond que des travaux sont entrepris chaque année pour moderniser un bâtiment vieux de 30 ans (149 logements au total), mais que tout ne peut pas être fait en une fois. «On vient de changer le système de traitement de l’eau et de transformer sept studios en chambres d’hôtel», relève Philippe Stalder.

Des cas de burnout

Des remous entourent aussi les ressources humaines. En janvier, la direction rencontrera le syndicat Unia, avec lequel elle s’était déjà entretenue au printemps dernier. En 2017, plusieurs employés ont donné ou reçu leur congé. Selon un ancien cadre, au moins huit personnes exerçant des responsabilités ne travaillent plus aux Bains d’Ovronnaz en cette fin d’année. Certains de leurs subordonnés ont aussi été remplacés.

«Le taux de rotation du personnel a été très important en 2017, insiste la syndicaliste d’Unia Francine Zufferey. Des travailleurs qui nous ont mandatés ne comprennent pas pourquoi ils sont licenciés après de nombreuses années de loyaux services. Plusieurs personnes sont tombées en burnout. On veut comprendre ce qui a changé dans la gouvernance de l’entreprise.»

Situation «sous contrôle»

«Il est vrai que beaucoup de départs ont été constatés cette année et que les changements de personnel étaient plus rares par le passé. Je ne peux toutefois pas m’exprimer sur ces départs, car j’étais en congé maladie lorsqu’ils ont été décidés», justifie Philippe Stalder. En avril prochain, le manager quittera lui aussi l’entreprise, après vingt-huit ans passés à sa tête.

Dans un futur plus ou moins proche, le président du conseil d’administration et propriétaire du complexe devrait aussi passer le témoin. C’est un secret de Polichinelle que Jean-Daniel Descartes a cherché à vendre son centre aquatique ces dernières années. L’entrepreneur est bien connu des Valaisans pour posséder les Meubles Decarte, l’un des sponsors du FC Sion. Une vente est-elle toujours à l’ordre du jour ou l’affaire restera-t-elle dans la famille? L’intéressé n’a pas souhaité répondre à nos questions.

«Il y a dans le monde de nombreuses sociétés qui survivent, voire prospèrent après le retrait de leur figure historique. Pour l’instant, il ne faut pas avoir de craintes, la situation est sous contrôle», assure Rachel Bichet. La directrice adjointe des Bains d’Ovronnaz répond ainsi aux commerçants de la région qui se préoccupent du présent et de l’avenir des thermes. (TDG)