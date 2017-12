Les Alpes se recouvrent de neige fraîche

A Ulrichen (VS), le mètre indiquait 30 centimètres de poudreuse jeudi matin. Selon SRF Meteo, 25 centimètres étaient tombés à Samedan (GR). La neige est encore attendue jusqu'à jeudi soir sur le versant nord des Alpes. Sur le Säntis, en Suisse orientale, 3,75 mètres d'or blanc sont tombés au total depuis le début des chutes de neige.

Am Morgen ab und zu Schneeschauer. Am Nachmittag im Westen teils sonnig, an den Alpen weiterhin Schneefall. 3 Grad. pic.twitter.com/TykoeuU6s1