Les 65 ans et plus invités à reprendre leur vie sociale

Les personnes vulnérables pourront à nouveau profiter d'une longue balade ou aller faire leurs courses à condition d'être prudentes dès lundi. «Les règles de distance et d'hygiène devront être respectées», a souligné le ministre de l'intérieur Alain Berset. Le Canton de Vaud a lui d'ores et déjà prescrit ce vendredi la fin du confinement pour les personnes de plus de 65 ans, tout en mettant à jour ses recommandations.

Jusqu'à présent, les personnes vulnérables étaient encouragées à rester à la maison. Devant l'évolution favorable de la pandémie de coronavirus, des assouplissements sont envisageables, a précisé Alain Berset devant la presse à Berne. Certains cantons ont déjà commencé, notamment en réautorisant les visites dans les homes.

«Il faut être prudent, mais pragmatique», a encore avancé le ministre de la santé. La situation n'est pas la même pour une personne de 66 ans en pleine forme que pour un homme de 75 ans avec des maladies graves préexistantes et multiples. Des ajustements doivent être possibles.

«Nous savons comment nous protéger et nous comporter», a-t-il poursuivi. La première étape a été passée avec succès. Le nombre de cas de coronavirus diminue et la vague tend à disparaître. Il est temps de faire des différenciations selon les cas.

Les recommandations pour les personnes vulnérables vont être adaptées au plus tard lundi, a précisé de son côté le délégué pour le Covid-19 de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) Daniel Koch. Leur mise en oeuvre est toutefois de la compétence des cantons. Le Canton de Vaud a lui d'ores et déjà incité vendredi les plus de 65 ans à renouer avec leurs activités tout en appelant au sens des responsabilités. Les nouvelles recommandations sont disponibles sur le site www.vd.ch/coronavirus-65plus.