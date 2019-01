Le village de Disentis est coupé du monde

Le village de Disentis, dans la région grisonne de la Surselva, n'est plus atteignable ni par le train ni par la route en raison d'une avalanche. Plusieurs lignes des Chemins de fer rhétiques (RhB) sont interrompues dans le canton en raison de la neige.

La ligne Sumvitg-Cumpadials - Disentis/Mustér est fermée, ont annoncé lundi matin les RhB. Les trains circulent jusqu'à Ilanz. Un service de bus alternatif est mis en place jusqu'à Sumvitg. Les travaux de déblayage sont en cours. La situation sera réévaluée en matinée.

Perturbation trafic ferroviaire: Chur - Disentis/Mustér https://t.co/5eAJVNFfaw — Railinfo CFF (@railinfo_cff) January 14, 2019

D'autres lignes ne sont actuellement pas desservies, par exemple celle entre Coire et Arosa, ou encore entre Klosters Platz et Davos Platz. La ligne de l'Albula est également interrompue entre Bever et Spinas.

Aktuelle Infos zum Verkehr in @Graubunden : Die Strasse zwischen @disentis und Sumvitg ist weiter gesperrt. Auch die @rhaetischebahn fährt zwischen Disentis und Suvmitg derzeit nicht. Ebenfalls gesperrt ist die Strecke der @mgbahn zwischen Sedrun und Andermatt. pic.twitter.com/zSGD7p6VPk — Viva Disentis (@vivadisentis) 14 janvier 2019

L'Institut pour l'étude de la neige et des avalanches (SLF) a porté dimanche le danger d'avalanche au plus haut niveau (5 pour «très fort») dans plusieurs régions de Suisse. Il s'agit d'un niveau d'alerte plutôt rare.

(ats/nxp)