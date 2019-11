Le vaccin contre la grippe, un calcul subtil

Choisir la composition du vaccin contre la grippe, ce n’est pas une promenade de santé! Car si l'on parle de cette maladie au singulier, elle peut être causée par différents virus. Et, selon les années, on ne retrouve pas les mêmes en circulation. Le problème, c’est que les experts doivent définir le vaccin à l’avance, et donc prédire quel sera le virus prédominant. Ce qui explique que, certaines années, cette prévention se révèle moins efficace.

Reprenons depuis le début. Les virus de la grippe se divisent en quatre types, A, B, C et D. Les deux premiers sont responsables de la majorité des maladies chez l’humain. Parmi les B, on trouve deux lignées, Victoria et Yamagata, qui sont plus stables génétiquement.

Les choses se corsent avec les virus de type A, qui sont les plus dangereux chez l’homme. Là, les sous-groupes sont plus nombreux. Mais simplifions.: «Dans nos épidémies saisonnières, on trouve généralement deux sous-types, les virus Influenza A(H1N1) et A(H3N2)», explique Ana Rita Gonçalves Cabecinhas, biologiste au Centre national de référence de l’influenza aux Hôpitaux universitaires de Genève. Malheureusement, ces deux sous-types ont un inconvénient: «D’une année à l’autre, ils peuvent changer, et nous devons donc modifier le vaccin pour qu’il soit efficace.»

Deux fois par an, des experts se réunissent sous l’égide de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour recommander à l’avance le contenu du prochain vaccin - en février pour l’hémisphère Nord, en septembre pour l’hémisphère Sud. Ils doivent donc trancher des mois avant l’arrivée de l’épidémie dans la région concernée, afin d’avoir le temps d’assurer la production.

Malheureusement, les experts peuvent tomber à côté. Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), la concordance dépasse en général le seuil des 90%. D’autres facteurs entrent en ligne de compte dans le calcul de l’efficacité, qui est par exemple moins importante chez les personnes âgées ou les malades chroniques. L’un dans l’autre, l’OFSP estime que l’efficacité du vaccin varie entre 20 et 80%.

Précisons qu'il faut environ quinze jours pour que la protection vaccinale soit en place. Donc, si une personne a déjà la grippe ou si elle se fait infecter dans les quinze jours qui suivent la vaccination, elle n'est pas protégée. De plus, ce vaccin ne protège pas contre d'autres virus respiratoires qui circulent à la même période.

Deux types de vaccins

Si les virus ne se ressemblent pas tous, les vaccins ne sont pas non plus tous similaires. Certains sont trivalents: ils contiennent deux virus A et un virus B, Yamagata ou Victoria. D’autres sont quadrivalents et contiennent deux virus A et deux virus B. «Cela explique en partie pourquoi on entend certaines personnes dire que, malgré le vaccin, elles ont attrapé la grippe», note Alessandro Diana, pédiatre genevois et expert des vaccins.

Forcément, quitte à les faire, on préférera les vaccins quadrivalents. Malheureusement, même si leur proportion augmente d’année en année et même s’ils représentent la grande majorité de l’offre cette saison selon l’OFSP, toute la demande ne peut pas être satisfaite. Comment la répartition entre ces deux produits se fait-elle? «La distribution est soumise au marché libre», répond l’OFSP.

L’OFSP relativise la différence entre ces deux types de vaccins en assurant que, la plupart des années, ils ont le même effet protecteur. Sur ce point, la saison 2017-/2018 a toutefois fait exception. Quoi qu’il en soit, les experts jugent que le facteur déterminant est de se faire vacciner si l’on est une personne à risque ou que l’un de ses proches l'est.