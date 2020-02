Le télescope spatial suisse est fonctionnel

Espace L'équipe du télescope spatial suisse veut optimiser certains paramètres de l'instrument. L'ouverture du couvercle du télescope, prévue pour le lundi 27 janvier, a été repoussée. Plus...

Conquête de l'espace Le télescope spatial, dont le lancement avait été ajourné mardi, sera chargé de scruter des centaines d’exoplanètes. Plus...

Le télescope CHEOPS a été imaginé et conçu principalement par des chercheurs des universités de Berne et de Genève. Plus...