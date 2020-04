Le tee-shirt reproduisant la phrase culte d'Alain Berset s'arrache

Un tee-shirt pour l’histoire? C’est possible. La petite phrase lâchée, jeudi dernier, par le conseiller fédéral Alain Berset sur le coronavirus est reproduite sur un modèle qui s’arrache: «Il faut agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire.» Près de 1000 pièces ont déjà trouvé preneur. Ça sent le collector.

«Il s’agit d’une initiative destinée à aider dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, dont tous les bénéfices seront reversés à la Chaîne du Bonheur», explique Pete Mager, co-associé de l’agence de communication By the Way studio à Fribourg. Une somme substantielle a été récoltée très rapidement. «On a monté le site web et lancé la campagne sur les réseaux sociaux vendredi dernier», précise-t-il. En un peu plus de quarante-huit heures, la vente des t-shirts aura déjà permis de dégager 15'000 francs pour la Chaîne du Bonheur, qui récolte actuellement des fonds pour les personnes se retrouvant en situation financière difficile en Suisse en raison de la pandémie. Les t-shirts sont vendus au prix de 25 francs. «Nous espérons en écouler 1500 pièces.»

Plusieurs modèles disponibles

L’idée séduit. «Le concept est intéressant, confirme Suzanne De Freitas, graphiste à Genève. Ces t-shirts ne sont pas chers à produire et misent sur le buzz créé par «la naissance» d’une phrase culte.» Les deux compères de By the Way studio ne sont pas les seuls à avoir senti le coup. «J’ai vu le même t-shirt blanc avec la phrase écrite en noir en vente sur le Net», détaille la graphiste.

L’agence By the Way studio ne proposera, elle, qu’un seul modèle, noir, aux lettres orangées et bleues. Le look choisi par les Fribourgeois pourrait faire mouche. «Deux couleurs à l’envers en italique et italique inversé pour les lettres, pourquoi pas, ça fait fantaisie», détaille Suzanne De Freitas.

N’y a-t-il pas un problème de droit d’image? Ce ne serait pas un souci. Stéphane Schmutz, le photographe qui a pris le cliché du conseiller fédéral utilisé pour la promotion du t-shirt, l’a mis gratuitement à disposition pour la campagne. «Quant aux phrases prononcées en public, tout le monde peut les reproduire sur un t-shirt», assure Pete Mager. Alain Berset semble d’ailleurs enthousiaste. «Il a écrit «bravo» sur Instagram sous l’image le reproduisant.»

Non sans rappeler un autre mythique slogan romand

Le buzz continue de faire son effet. Dans les jours à venir, des personnalités romandes vont se prêter au jeu et porter le t-shirt sur les réseaux sociaux en soutien de l’opération. «Le hockeyeur d’HC Gottéron Julien Sprunger en fera partie», souligne Pete Mager. Mais l’initiative sera limitée dans le temps. «Nous allons fermer le site le week-end prochain, assure-t-il. L’idée est de faire de ce t-shirt un collector.» Son associé, Victor Ramalho, n’en est pas à son coup d’essai. Il y a quelques années, ce dernier avait lancé un t-shirt frappé de la phrase culte: «Georges Baumgartner, Radio suisse romande, Tokyo.» Un modèle rare aujourd’hui.