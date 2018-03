Le risque de récidive du tueur pédophile est élevé

Un plan macabre minutieusement préparé

C’est au printemps 2015 que naît dans l’esprit de Thomas N. l’idée de dérober de l’argent à des personnes, puis de les tuer. S’il jette son dévolu sur la famille de C.S., qui habite à une centaine de mètres de chez lui, c’est qu’il est attiré par son plus jeune fils, âgé de 13 ans. Au cours de l’été, il achète les armes du crime: un couteau de 30 cm, des liens, du scotch, du liquide inflammable et des sex-toys, détaille l’acte d’accusation. Il fait des recherches sur le garçon et sa famille. À dix reprises, il se rend, son sac à dos rempli de matériel, près de la maison de ses futures victimes. Il fait aussi en sorte de tomber «par hasard» sur sa proie. Chaque rencontre lui procure «un sentiment de joie».



Thomas N. fabrique ensuite une fausse carte de visite avec son ordinateur portable afin de se faire passer pour un psychologue scolaire. Il rédige aussi une fausse lettre qui évoque le suicide d’une élève pour cause de mobbing dans l’école de sa future victime. C’est grâce à ces documents que Thomas N. se fait accueillir, un lundi matin chez C.S., après le départ de son compagnon. Le macabre scénario suit son cours. Le prévenu menace le cadet avec un couteau, force sa mère à ligoter l’aîné et son amie, avant de l’envoyer chercher de l’argent à la banque. Il abuse ensuite sexuellement du garçon, photographie et filme le tout. Avant d’égorger un à un tous ses otages puis de bouter le feu à la maison. Il rentre chez lui, se douche avant de faire une promenade avec sa mère et ses chiens. Le soir, il va manger à Zurich avec des amis et joue au casino.