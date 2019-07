Le réchauffement climatique, invité inévitable des festivités du 1er Août

La jeune militante suédoise Greta Thunberg en tournée en Suisse, le rapport des experts du GIEC sur le changement climatique présenté vendredi à Genève, le Klima Festival ce week-end à Zurich. En Suisse comme dans le reste du monde, difficile de passer à côté du thème de l’été – ou plutôt de l’année – à moins de vivre dans un igloo n’ayant pas encore fondu. Le 1er Août n’y échappera pas: le réchauffement climatique sera l’un des invités d’honneur de la fête nationale. Au lieu du brunch à la ferme, certains se rendront ainsi à l’ÄlggiAlp à Sachseln (OW), pour participer à la toute première Landsgemeinde nationale pour le climat.

Sur ces cimes situées au centre géographique de la Suisse, chaque habitant du pays est invité à débattre de la question du réchauffement par les associations écologistes Médecins en faveur de l’environnement (MfE), Médecins pour une responsabilité sociale (PSR), SONNEschweiz et Sun21. La discussion se conclura par un vote à main levée sur les solutions à adopter pour atteindre dès que possible l’objectif de zéro émission de gaz à effet de serre. Tandis que sur la prairie du Grütli, c’est l’importance du travail de milice qui sera mis en exergue.

Quel est le rapport entre l’alliance des trois Confédérés et la multiplication des épisodes de canicule ou la disparition des espèces? «La fête nationale organisée chaque année sur la plaine du Grütli tourne autour des mythes et légendes patriotiques, et a toujours eu tendance à regarder en arrière, vers le passé, souligne Toni Reichmuth, du comité directeur des MfE. Nous, en tant que médecins, portons le regard vers l’avenir, sur celui de la Suisse et de l’humanité tout entière.»

«Sortir de l’inertie»

Toni Reichmuth et ses confrères le répètent: la question est essentielle, vitale. «Les impacts du réchauffement sont innombrables, que ce soit en termes de maladies, de décès précoces dus aux épisodes de fortes chaleurs ou encore d’attaques sur la biodiversité, énumère le médecin. Il reste à l’humanité une génération, tout au plus, pour entamer des changements sérieux et profonds.»

D’où cet appel à la base, par le biais d’une tradition ancestrale du pays, pour augmenter la pression civile sur les décideurs. Selon Toni Reichmuth, il s’agira ainsi lors du 1er Août d’adopter une stratégie pour que les décideurs du pays s’emparent sérieusement de la question. «Le Conseil fédéral et le gouvernement refusent obstinément de s’occuper en urgence de ce problème. Il faut pourtant non seulement que le politique, mais surtout l’économie, pilier du système, sortent de leur inertie.»

Les Jeunes Verts aussi

L’idée a le vent en poupe. À quelques dizaines de kilomètres de là, dans l’un des berceaux de cette tradition ancestrale, deux Glaronais, membres de la Jeunesse socialiste, réclament aussi une Landsgemeinde du climat. Pourquoi choisir ce moyen? Car une assemblée populaire est le mode de décision le plus direct et rapide qui existe en démocratie, répondent-ils.

Le thème sera également abordé au glacier de Tsanfleuron, aux Diablerets. Les Jeunes Verts (JVS) ont choisi le 1er Août pour lancer leur campagne en vue des élections fédérales d’octobre. «Il ne s’agit pas uniquement de lutter contre la perte de la biodiversité ou de réduire les émissions de CO2, mais aussi de mener des politiques plus larges liées à la crise climatique, à l’instar de mesures pour une agriculture durable ou une médecine prenant mieux en charge les personnes plus vulnérables au réchauffement», explique le coprésident des JVS, Kevin Morisod.

Là encore, le choix de la date, tout comme l’emplacement de la conférence, se veut hautement symbolique. «En ce jour de fête nationale, nous voulons mettre l’accent sur l’avenir de la Suisse et les solutions concrètes pour lutter contre le changement climatique, souligne Kevin Morisod. Nous avons choisi l’un des glaciers les plus mal en point des Alpes suisses. Il fond tellement vite qu’il pourrait disparaître d’ici vingt ans. C’est le symbole par excellence de l’augmentation des températures.»