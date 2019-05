Le rapporteur suisse de l'ONU a rencontré Assange

Le rapporteur spécial de l'ONU contre la torture, le Zurichois Nils Melzer, a pu rencontrer Julian Assange à deux reprises dans sa prison britannique. Il a pu évaluer jeudi son état de santé «mais ne fait pas d'autre déclaration à ce stade».

Dans une vidéo diffusée en ligne (à visionner ci-dessous), Nils Melzer explique mener une visite de suivi de trois jours, à l'invitation des autorités, après ses préoccupations sur une possible extradition du fondateur de Wikileaks aux Etats-Unis. Le rapporteur spécial redoute que l'Australien puisse être confronté dans ce pays «à de graves violations des droits de l'homme».

Outre Julian Assange, le Zurichois a rencontré plusieurs représentants des autorités, dont celles de la prison. Il doit évaluer la menace de torture et de mauvais traitements contre le détenu.

Julian Assange a été arrêté après avoir été délogé de l'ambassade équatorienne à Londres où il était réfugié depuis 2012, alors qu'il faisait l'objet de poursuites pour viol en Suède, classées depuis. Il a toujours affirmé s'être soustrait à la justice britannique pour ne pas être extradé aux Etats-Unis et d'y encourir la peine capitale, en raison de la publication de documents secrets américains.

The UN Special Rapporteur on torture and inhumane treatment talks after meeting Julian Assange at HM Prison Belmarsh. pic.twitter.com/JXrD9dEOL3