Le rapport qui scanne le chômage des 50-65 ans

Ce mercredi, le parlement débattra, sous les yeux d’Alain Berset, de la nécessité de créer une rente-pont pour les travailleurs âgés qui ne retrouvent plus d’emploi. Ce geste financier, qui coûtera des dizaines voire des centaines de millions à la Confédération, est en bonne voie après des dissensions (lire l’encadré à droite). En attendant, le Secrétariat d’État à l’économie a commandé une nouvelle étude sur l’employabilité des travailleurs âgés. Elle vient de sortir et analyse en profondeur l’évolution du travail des seniors au cours des décennies passées.

Pour prendre la mesure des évolutions du marché du travail, l’étude s’est penchée sur trois groupes qui ont atteint l’âge de 50 ans entre 1992 et 2012. Les plus vieux sont nés en 1942, les plus jeunes en 1962. Ils travaillent dans les métiers les plus divers. Cela va de l’agriculture à l’industrie en passant par la banque ou les métiers du bâtiment et de la restauration.

Qu’en ressort-il? Voici les principaux enseignements et les tendances lourdes qui rejoignent souvent d’autres études sur la question.

Des travailleurs âgés qui pointent moins au chômage

D’abord la bonne nouvelle. Les seniors risquent moins de se retrouver au chômage que les autres. «75% des personnes âgées de 50 ans qui exerçaient une activité lucrative étaient encore sur le marché du travail au bout de dix ans, alors que ce n’était le cas que de 50% des chômeurs», note le rapport. Ces chiffres sont corroborés par une étude de l’OCDE qui montre que les 55-64 ans, en Suisse, ont un taux de chômage très bas par rapport aux autres pays.

À noter aussi qu’il y a de plus en plus de seniors sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que la société évolue et que les femmes sont de plus en plus actives dans le monde professionnel.

Salaire des femmes inférieur mais qui augmente

L’étude analyse aussi les salaires des seniors. Sans surprise, les hommes gagnent en moyenne beaucoup plus que les femmes. Cela s’explique notamment parce que les premiers travaillent à temps plein alors que les secondes turbinent à taux partiel. D’autres facteurs, comme le fait que les femmes travaillent plus souvent dans des secteurs à bas salaires, expliquent aussi la différence.

Évolution intéressante: la tendance du revenu des femmes est clairement à la hausse. En moyenne, la femme la plus jeune du groupe analysé gagne 20% de plus que la plus âgée. Cette tendance ne se retrouve absolument pas chez les hommes où la hausse du revenu dans le temps est très modeste.

Coup de bambou pour les seniors si on perd son travail

La mauvaise nouvelle, la voici. Quand un senior perd son emploi, il galère plus que les autres pour se réinsérer dans le marché du travail. Il reste bien plus longtemps au chômage que les autres. Les seniors sont plus nombreux à épuiser complètement leurs indemnités de chômage.

Et cela empire avec l’âge. À 55 ans, c’est donc difficile, et à 60 ans encore plus. D’où l’idée de la rente-pont lancée par le Conseil fédéral. Mais pourquoi les seniors séduisent-ils moins les entreprises? Ces dernières évoquent des performances physiques et intellectuelles moindres, des prétentions élevées pour le salaire, une capacité diminuée à supporter un important volume de travail, des connaissances informatiques lacunaires ou une motivation qui fait défaut. Un senior qui retrouve du travail après une longue période de chômage a souvent un salaire inférieur à ce qu’il touchait avant de perdre son job.

Petit baume au cœur pour les seniors en recherche d’emploi? Selon une autre étude, les annonces des entreprises qui excluaient explicitement les travailleurs âgés en mentionnant un âge plafond sont en diminution.

Il y a trois fois plus de rentiers AI de 50 à 60 ans

Concernant les rentes AI, le rapport fait une double constatation. D’abord il y a trois fois plus de rentiers AI à 60 ans qu’à 50 ans. La progression est particulièrement forte de 55 à 60 ans. Mais l’étude note aussi que l’octroi des prestations AI après 50 ans a nettement diminué par rapport à ce qui se pratiquait avant. Les auteurs expliquent cette baisse par les 4e et 5e révisions de l’AI qui ont durci les conditions des nouvelles rentes et poussé les gens à travailler ou retravailler partiellement. Quelque 25% des rentiers AI âgés de 60 ans sont ainsi intégrés au marché du travail.