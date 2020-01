Le président du Grand Conseil vaudois démissionne

Yves Ravenel jette l'éponge. Sa récente condamnation pénale semblant - notamment à gauche de l'hémicycle - incompatible avec sa fonction d'élu, l'UDC a décidé d'abandonner son siège de député. Et donc de président du parlement vaudois.

«Au regard de la déferlante médiatique sur ma vie privée et en tenant compte des conseils avisés de mes proches, il apparaît que la confiance et la sérénité requises pour représenter les Vaudoises et les Vaudois ne sont plus rassemblées», a expliqué ce lundi Yves Ravenel par voie de communiqué.

Développement suit.