Le président Thaçi fier des Kosovars en Suisse

Le président du Kosovo Hashim Thaçi loue la Suisse jeudi dans une interview au quotidien Blick. Il qualifie les relations entre les deux pays d'«excellentes» et se dit fier et heureux que les gens qui se sont réfugiés en Suisse durant la guerre civile en ex-Yougoslavie, fassent désormais partie de la société helvétique.

La Suisse est une «terre d'opportunités», déclare M. Thaçi dans l'entretien au quotidien alémanique. Les Kosovars en Suisse devraient profiter au maximum de cette «chance». Si à une époque les Kosovars n'étaient pas toujours très bien vus en Suisse, les temps ont bien changé, selon lui. «Nous sommes heureux que les Shaqiri, Behrami et Xhaka sont des héros en Suisse. Les Kosovars rendent désormais les Suisses fiers. Et cela me rend fier aussi», confie Hashim Thaçi.

Le chef de l'Etat kosovar connaît bien lui aussi la Suisse, de l'époque de la guerre au Kosovo, lorsqu'il y a vécu trois ans de 1998 à fin 2000. Il garde d'ailleurs de «merveilleux souvenirs des gens et du pays». (ats/nxp)