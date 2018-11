Le premier hôtel capsule de Suisse rate son décollage

La Suisse compte son premier hôtel capsule! Ou presque. Il y a dix jours, une semaine à peine après son inauguration, le Capsule Hotel de Lucerne a dû fermer: les propriétaires s’étaient lancés sans disposer des autorisations nécessaires. Un malentendu, regrette cette équipe d’hôteliers en herbe, qui se dit confiante de pouvoir rouvrir bientôt: la Municipalité a déclaré que rien ne semble, pour l’heure, s’opposer à la délivrance d’un permis, mais que la procédure doit être menée à terme. Quand cela sera-t-il? La question reste ouverte.

Si tout se déroule comme prévu, cet hôtel singulier de 60 m2 pourra à nouveau accueillir des visiteurs dans ses dix-huit microchambres, les fameuses «capsules», qui mesurent 1,28 m de large, 2,2 m de long et 1,47 m de haut. À moins d’être claustrophobes, les petits budgets apprécieront. La nuitée coûte entre 48 et 50 francs.

Un concept japonais

Les premiers hôtels capsules ont vu le jour au Japon, il y a une trentaine d’années, pour accueillir des hommes d’affaires qui avaient raté leur dernier train. Sur les rives du lac des Quatre-Cantons, ce sont les «nomades digitaux» qui sont visés. Le terme désigne ces personnes qui sillonnent le monde tout en travaillant grâce à un ordinateur et une connexion internet. Pour attirer ce groupe démographique en pleine croissance, de jeunes Lucernois ont décidé de réunir sous un même toit espace de coworking et offre hôtelière (lire l’encadré). «Beaucoup de nomades digitaux ne viennent pas à Lucerne car le logement coûte cher. Ici, ils peuvent dormir et travailler», détaille Fabian Hux, une des têtes pensantes du projet. Cet architecte s’est rendu au Japon pour choisir la capsule idéale. Le modèle choisi vient de Chine et serait très confortable. Début novembre, quelques jours avant la fermeture, nous avons pu juger par nous-même.

Situé aux portes de la vieille ville, le Capsule Hotel Lucerne occupe le cinquième étage d’un immeuble défraîchi. Pas de réception à l’horizon. À gauche, des escaliers mènent à l’espace de travail partagé et à une cuisine commune. À droite, l’hôtel. On y accède grâce à un code reçu par e-mail, avant de récupérer un badge accroché au mur qui permettra d’ouvrir sa capsule. Ici, tout est automatisé. Aucun service n’est proposé, hormis le ménage et une connexion wi-fi. Trois douches/WC et des casiers complètent l’offre. Les capsules? Des cabines de plastique d’apparence rétrofuturiste s’empilent deux par deux, sous du papier peint représentant le Cosmos. La rencontre entre «Star Trek» et une auberge de jeunesse, en quelque sorte. Les «chambres» ne peuvent accueillir qu’une personne. Elles sont équipées du strict nécessaire: un matelas, une couverture, une serviette, des prises USB, une lampe de chevet, un casier et un grand miroir. Seules quelques-unes disposent d’une fenêtre. Pour quelques francs de plus, le visiteur a droit à un écran de télévision.

Premiers touristes conquis

Dans cet espace de 2 m2, impossible de se tenir debout. Difficile même de se mouvoir. Se changer relève de l’exercice de contorsion. Mais une fois qu’on est bien installé, qu’on a refermé la porte de sa cellule en plastique, celle-ci se révèle étonnamment agréable, comme un cocon.

Verdict? La nuit a été agréable. C’est aussi l’avis de Hengli Li, un touriste chinois croisé ce matin-là alors qu’il descendait de sa capsule. Si le Capsule Hotel a été pensé pour les nomades digitaux, ce sont surtout les voyageurs à petit budget qu’il semble intéresser – pour l’instant du moins. Comme Finn Gjerde, qui effectue lui aussi un voyage autour de l’Europe. Ce jeune Américain voulait absolument dormir une fois dans un hôtel capsule. Il y a réservé trois nuits. «J’ai très bien dormi, confie-t-il. Et le prix est identique à une auberge de jeunesse, avec l’avantage d’offrir plus d’intimité. Par contre, il y a moins d’occasions de rencontrer d’autres personnes.»

Quant à Soo Jee Park, venue de Corée pour visiter le Vieux-Continent, elle dit avoir voulu séjourner dans «un endroit peu cher et proche des attractions touristiques». Si elle apprécie les détails futuristes de sa «chambre», elle trouve quand même l’espace trop exigu pour y ouvrir ses affaires.

À supposer que le Capsule Hotel puisse ouvrir, a-t-il une chance de succès? Ses propriétaires en sont convaincus. Ils espèrent même faire des émules après avoir été contactés par des personnes intéressées à développer le concept dans d’autres villes alémaniques.

À l’Observatoire valaisan du tourisme de la HES-SO de Sion, Emeline Hebert ne s’attend pas à voir ce type d’hébergement se multiplier. Mais elle accueille favorablement l’arrivée d’un nouvel acteur atypique qui participe au renouvellement de l’offre hôtelière. «Ça reste une niche, mais le concept est innovant et peut trouver son public auprès d’une clientèle de passage et jeune cherchant une alternative aux auberges de jeunesse.» (TDG)