Le plus vieux réacteur de Suisse a été débranché

A l'arrêt depuis 2013, le plus vieux réacteur nucléaire de Suisse, à l'Université de Bâle, va être démantelé. La Confédération a donné son accord à la désaffectation de l'installation destinée à la recherche.

Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a donné son feu vert le 13 février dernier, selon un communiqué diffusé mercredi par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN). Le délai d'appel de 30 jours n'a pas été utilisé.

Le réacteur de recherche a été exploité pour la dernière fois le 31 octobre 2013. De 1959 jusqu'à cette date, il a permis à plus de 1000 étudiants en physique et en chimie de se former à l'application et à la manipulation de la radioactivité. La demande pour son démantèlement a été déposée en février 2017.

Le réacteur devrait être totalement démonté en 2020. Pour cette opération, le gouvernement de Bâle-Ville a provisionné dix millions de francs.

Faible puissance

La puissance d'AGN-211-P n'atteignait que 2 kilowatts, soit celle d'un thermoplongeur utilisé pour chauffer de l'eau. L'Université de Bâle avait acheté ce réacteur avec le soutien de la Confédération. Auparavant, il était installé sous l'Atomium de l'Exposition universelle de Bruxelles, en 1958.

L'uranium enrichi contenu dans le réacteur a été rapatrié aux Etats-Unis en 2015. Les treize éléments combustibles d'un poids de 2,2 kg se trouvent désormais à Savannah River Site, en Caroline du Sud. L'opération a été effectuée dans le cadre d'un programme de la NNSA (instance américaine de la sécurité nucléaire) visant à rassembler l'uranium enrichi transmis dans le passé par les Etats-Unis à des Etats tiers. (ats/nxp)