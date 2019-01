Le patron star de Gucci avait un forfait fiscal bidon au Tessin

L’ancien patron de la marque Gucci, Patrizio di Marco, aurait dissimulé près de 23 millions d’euros de revenus au fisc italien grâce à des montages agressifs concoctés par des spécialistes basés au Tessin. C’est ce que montrent des documents internes obtenus par le site français Mediapart et transmis à la cellule enquête de Tamedia via la plateforme European investigative collaborations (EIC).

De 2010 à 2014, Kering, maison-mère de Gucci, aurait secrètement gonflé les revenus de Patrizio di Marco grâce à un montage mêlant forfait fiscal suisse, contrat de consultant au Luxembourg et compte bancaire à Singapour détenu par une société panaméenne.

Ces révélations sont gênantes pour le Tessin, qui a attiré des géants italiens de la mode grâce à une fiscalité très attractive. Poids lourd de la «fashion valley» tessinoise, le groupe français Kering possède Gucci mais aussi Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Brioni, Boucheron ou Pomellato.

Ses artifices fiscaux valent aujourd’hui à Kering et son ancien dirigeant des poursuites judiciaires en Italie. «M. Di Marco a confiance dans le fait que sa conduite a été correcte et il le démontrera devant les autorités compétentes», déclarent ses avocats italiens. Le groupe Kering se dit lui aussi confiant dans l’issue de la procédure et affirme coopérer avec les autorités. En attendant la tenue d’un éventuel procès, la présomption d’innocence s’applique.

Italien flamboyant

Dans le milieu de la mode, Patrizio di Marco est une référence. Après Gucci, ce flamboyant Italien de 56 ans siège au conseil d’administration de Dolce & Gabbana, dans celui du français SMCP (qui détient la marque Sandro) et dirige une autre marque de luxe, Golden Goose. Une employée de Kering en Suisse le décrit comme charismatique, impressionnant, mais accessible, «ce qui est plutôt rare chez les gens de ce calibre».

Chez Gucci, Patrizio di Marco avait un contrat en or massif: un million d’euros par an et au moins autant en bonus, 50'000 euros de frais d’habillement, une voiture avec chauffeur et des déplacements en jet privé. Mais ce salaire attractif se doublait d’un second revenu, versé hors d’Italie grâce à un contrat de consultant pour Castera, coquille luxembourgeoise contrôlée par Kering. En cinq ans, Patrizio di Marco a touché près de 23 millions d’euros en sus de son salaire officiel, dont onze millions après son licenciement retentissant, fin 2014. Kering a ainsi économisé des dizaines de millions d’euros en taxes et cotisations sociales italiennes.

Le Tessin était au cœur de ce système d’optimisation fiscale. En 2010, Patrizio di Marco, qui travaillait à Milan, s’est domicilié à Paradiso près de Lugano, dans un lugubre bloc d’habitation dominant le lac. Au même moment, son contrat de consultant change: ce n’est plus la filiale suisse de Kering, Luxury Goods International (LGI), qui le paie, mais Castera. Ce détour par le Luxembourg permet au dirigeant de Gucci de jouir d’un forfait fiscal, imposition très allégée qui l'oblige à ne pas exercer d’activité lucrative en Suisse. Patrizio di Marco a obtenu le forfait le plus bas possible, calculé sur une dépense annuelle de 400'000 francs par an.

«Ce cas contrevient clairement à la loi» Margret Kiener Nellen, conseillère nationale PS

Tel qu’il ressort des documents, ce montage – forfait fiscal au Tessin, contrat au Luxembourg, argent à Singapour – paraît «dépassé, mais prima facie légal», selon l’avocat genevois Carlo Lombardini. Il présente pourtant plusieurs absurdités. D’abord, pourquoi Patrizio di Marco vivrait-il dans un immeuble sinistre de Lugano alors que son bureau est à Milan, qu’il a une maison de 44 pièces à Rome, que sa compagne – Frida Giannini, alors directrice artistique de Gucci – travaillait à Florence et que son groupe est basé à Paris?

Certes, il a pu bénéficier d’un statut de «pendulaire hebdomadaire» en Suisse. Mais cela lui aurait imposé de déplacer son centre de vie au Tessin, sans toutefois y travailler, condition sine qua non de son forfait fiscal. Or ce point pose problème. Patrizio di Marco exerçait bien une activité lucrative en Suisse, puisqu’il était président jusqu’en 2012 au moins du conseil d’administration de Luxury Timepieces à Cortaillod (NE), où Gucci fabrique ses montres. C’est aussi depuis la Suisse qu’il envoyait ses factures de «consultant» au Luxembourg. Incohérence supplémentaire, ses honoraires étaient payés, selon nos informations, depuis un compte de Castera ouvert chez Credit suisse à Lugano. Il s’agissait donc bien d’un revenu de source suisse.

Bien connecté au Tessin

«Ce cas contrevient clairement à la loi, estime la conseillère nationale Margret Kiener Nellen (PS/BE). Sinon, cela voudrait dire que n’importe quel directeur de multinationale peut demander un forfait fiscal en Suisse avec un simple studio ici !»

Comment le Tessin a-t-il pu accepter un montage aussi alambiqué, voire contraire à la législation fédérale? D’abord parce que les administrations fiscales helvétiques n’ont pas pour habitude de vérifier que les conditions du forfait sont respectées. Il suffit que le contribuable qui en bénéficie paie ses impôts avec ponctualité, ce qui était le cas ici. De 2010 à 2014, Patrizio di Marco a versé quelque 500'000 francs d’impôts en Suisse.

Ensuite, Kering et ses dirigeants disposent de connexions à haut niveau dans le canton. Les déclarations d’impôt de Patrizio di Marco étaient faites par le fiduciaire Adelio Lardi, administrateur de la filiale suisse de Kering. Cet homme clé du secteur de la mode au Tessin siège aussi aux conseils d’Abercrombie & Fitch, Loro Piana ou Tom Ford. Au conseil de la filiale suisse de Kering, on trouve aussi le beau-frère de l’ancienne conseillère d’Etat PLR Marina Masoni, aujourd’hui présidente du lobby de la mode Ticinomoda.

Ni Adelio Lardi, ni Marina Masoni n’ont voulu répondre à nos questions concernant Kering et Patrizio di Marco. Seul le ministre de l’économie tessinois, le PLR Christian Vitta, s’est fendu d’une courte déclaration à nos confrères de la RTS, qui ont participé à cette enquête comme membres de l’EIC. Refusant de se prononcer sur des «affaires fiscales spécifiques», il affirme que «le canton du Tessin continuera à travailler pour garantir des conditions cadre nécessaires afin de garder les entreprises déjà présentes et en attirer de nouvelles».

La «Fashion Valley» vacille sur ses bases

Devenu le plus gros contribuable du canton, le secteur de la mode tessinois est fragilisé depuis les révélations des «Fashion leaks» sur les pratiques fiscales du groupe Kering en Suisse. En 2018, des documents internes obtenus par Mediapart montraient que la multinationale de la mode, qui a localisé quelque 70% de ses revenus au Tessin, y aurait domicilié de manière fictive ses dirigeants pour échapper aux impôts.

Dans le canton, qui dit avoir accueilli quelque 320 entreprises de la mode grâce à sa «bureaucratie légère» et sa «taxation douce», l’affaire a suscité un émoi limité. «Il y a une certaine complaisance», estime l’économiste et candidate socialiste au Conseil d’Etat Amalia Mirante. Elle dénonce une stratégie à court terme basée sur l’agressivité fiscale.

Mais celle-ci est aujourd’hui en péril. La pression internationale augmente sur les astuces fiscales des grandes entreprises. En 2016, Armani a fermé sa filiale dans le canton; l’automne dernier, Kering a annoncé le transfert de 150 postes hors du Tessin dans le cadre d’un projet de modernisation de sa chaîne logistique. Et le procès qui s’annonce à Milan contre Gucci et ses dirigeants pour évasion fiscale risque d’être la pire publicité qui soit pour la Fashion valley tessinoise. (TDG)